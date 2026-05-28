कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
Murrah Buffalo Price: डेयरी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाने वाली मुर्रा भैंस की कीमत होती है. यह भैंस आपको हर महीने कितना मुनाफा दे सकती है. जान लीजिए पूरी खबर.
Murrah Buffalo Price: डेयरी बिजनेस और पशुपालन की दुनिया में मुर्रा भैंस को सबसे अव्वल और भरोसेमंद माना जाता है. अपनी लाजवाब खूबियों और शानदार कद-काठी की वजह से इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता है. भारत के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े-बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स तक हर जगह इस भैंस की भारी डिमांड रहती है. अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं,
तो इस बेहतरीन नस्ल को अपने फार्म में शामिल करना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अलग-अलग मौसम और माहौल में खुद को बहुत आसानी से ढाल लेती है. जिससे इसके बीमार होने का खतरा बहुत कम रहता है और पशुपालकों को लगातार बेहतरीन रिटर्न मिलता रहता है. जान लें कितने की आती है एक मुर्रा भैंस और महीने में कितनी कमाई कर के देती है.
मार्केट में कितने रुपये की आती है एक मुर्रा भैंस
एक असली और अच्छी क्वालिटी की मुर्रा भैंस की कीमत मुख्य तौर से उसकी उम्र, सेहत, उसके बच्चे की स्थिति और सबसे जरूरी बात कि वह रोजाना कितने लीटर दूध दे रही है इस पर निर्भर करती है. मार्केट में एक सामान्य मुर्रा भैंस की शुरुआत करीब 60000 से 80000 रुपये के बीच से होती है. वहीं अगर आप बहुत ही हाई क्वालिटी, ज्यादा दूध देने वाली और रिकॉर्ड बनाने वाली प्योर नस्ल की मुर्रा भैंस खरीदने जाते हैं.
तो इसकी कीमत 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 या 2 लाख रुपये तक भी जा सकती है. एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि भैंस खरीदते समय उसके दूध देने की क्षमता को दो-तीन बार खुद अपनी आंखों से देखकर ही सही दाम तय करना चाहिए. लेकिन कुछ राज्य सरकारें इसके लिए सब्सिडी भी दे रही हैं जिससे कीमत थोड़ी कम हो जाती है.
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हर महीने होने वाली मोटी कमाई
मुर्रा भैंस अपने गाढ़े और फैट से भरपूर दूध के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है. एक अच्छी मुर्रा भैंस रोजाना औसतन 12 से 15 लीटर तक दूध बहुत आराम से दे देती है और कुछ टॉप क्वालिटी की भैंसें तो 20 लीटर से भी ज्यादा दूध देने का दम रखती हैं. अगर आपके पास ऐसी दो भैंसें भी हैं. तो रोजाना करीब 25 से 30 लीटर दूध तैयार हो जाता है.
आज के समय में मार्केट में भैंस का दूध 60 से 70 रुपये प्रति लीटर के भाव पर आसानी से बिकता है. इस हिसाब से हर महीने करीब 45000 से 60000 रुपये की ग्रॉस इनकम होती है. चारे, दवा और रखरखाव का पूरा खर्च निकाल देने के बाद भी आप हर महीने 25000 से 35000 रुपये का शुद्ध मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.
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