सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा

Low Cost Farming Tips : आज के समय में सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना अब लोगों को सही नहीं लगता है. इसी वजह से लोग छोटे-छोटे बिजनेस या साइड इनकम के तरीके ढूंढ रहे हैं, हालांकि जब खेती की बात आती है, तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं. उन्हें लगता है कि खेती के लिए बड़ी जमीन, ज्यादा पैसा और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन आज के दौर में ऐसी कई खेती हैं, जिन्हें आप बहुत कम जगह और कम लागत में शुरू कर सकते हैं. इनमें से एक बेहतरीन ऑप्शन मशरूम की खेती है. जिसे सिर्फ 5000 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं, इसे आप अपने घर के एक कमरे में भी आसानी से शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं.

मशरूम की खेती कितना फायदा?

मशरूम की खेती के लिए आपको खेत की जरूरत नहीं होती है. आप इसे घर के अंदर, किसी खाली कमरे में या एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर भी कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ लगभग 5000 रुपये में शुरू किया जा सकता है.आजकल बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं. ऐसे में अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, तो यह एक शानदार कमाई का जरिया बन सकता है.

कैसे की जाती है मशरूम की खेती?

मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले गेहूं या चावल के भूसे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है. इस प्रक्रिया में लगभग एक महीना लग जाता है. इसके बाद इस कंपोस्ट को जमीन या ट्रे पर 6-8 इंच मोटी परत में फैलाया जाता है और उसमें मशरूम के बीज (स्पॉन) डाले जाते हैं फिर इसे ढक दिया जाता है. इसके बाद करीब 40 से 50 दिनों में मशरूम तैयार हो जाता है और आप इसे बाजार में बेच सकते हैं.

मशरूम की खेती के लिए सही समय क्या?

मशरूम की खेती के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए. इसके साथ ही नमी (ह्यूमिडिटी) 80-90 प्रतिशत के आसपास होनी जरूरी है. अगर तापमान ज्यादा हो जाए, तो फसल खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए इसकी खेती में थोड़ी सावधानी जरूरी होती है.

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कमाई कितनी हो सकती है?

मशरूम की खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है. अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, तो निवेश का कई गुना तक लाभ मिल सकता है. ताजा मशरूम बाजार में अच्छे दाम पर बिकता है, इसलिए जैसे ही फसल तैयार हो, उसे तुरंत बेच देना चाहिए. मांग ज्यादा होने के कारण इससे हर महीने अच्छी कमाई की जा सकती है.

सिर्फ 5000 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं ये खेती

अगर आप सिर्फ 5000 हजार रुपये से खेती शुरू करना चहाते हैं, तो मशरूम के अलावा भी कुछ ऑप्शन हैं. जैसे कलौंजी की खेती, इसकी खेती कम पानी में होती है और लागत भी कम आती है. 4-5 महीने में फसल तैयार हो जाती है और अच्छा मुनाफा देती है. इसके अलावा लिप्टिस की खेती, इसमें शुरुआत में कम खर्च आता है और लंबे समय में बड़ी कमाई का मौका मिलता है. इसके साथ दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं.

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