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5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा
Carrot Farming Tips: गाजर की खेती अब किसानों के लिए कम निवेश में मोटी कमाई का जरिया बन गई है. मात्र 5 हजार की लागत लगाकर किसान 25 हजार तक का मुनाफा कूट रहे हैं.
आज के समय में खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं. बल्कि एक शानदार बिजनेस मॉडल बन चुकी है. गाजर की खेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब किसानों के लिए असल में फायदे का सौदा साबित हो रही है. पहले गाजर सिर्फ सलाद या सब्जी तक सीमित थी.लेकिन अब मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका है.
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Published at : 11 May 2026 08:07 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Carrot Carrot Farming
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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