5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा

मार्केट में बदलाव की वजह से गाजर की डिमांड अब हर तरफ है. फास्ट फूड जॉइंट्स, जूस कॉर्नर्स और बड़ी-बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में गाजर की भारी खपत हो रही है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई अब पारंपरिक फसलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर गाजर उगाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और तगड़ी कमाई कर रहे हैं.