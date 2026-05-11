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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चर5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा

5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा

Carrot Farming Tips: गाजर की खेती अब किसानों के लिए कम निवेश में मोटी कमाई का जरिया बन गई है. मात्र 5 हजार की लागत लगाकर किसान 25 हजार तक का मुनाफा कूट रहे हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 May 2026 08:07 PM (IST)
Carrot Farming Tips: गाजर की खेती अब किसानों के लिए कम निवेश में मोटी कमाई का जरिया बन गई है. मात्र 5 हजार की लागत लगाकर किसान 25 हजार तक का मुनाफा कूट रहे हैं.

आज के समय में खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं. बल्कि एक शानदार बिजनेस मॉडल बन चुकी है. गाजर की खेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब किसानों के लिए असल में फायदे का सौदा साबित हो रही है. पहले गाजर सिर्फ सलाद या सब्जी तक सीमित थी.लेकिन अब मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह बदल चुका है.

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मार्केट में बदलाव की वजह से गाजर की डिमांड अब हर तरफ है. फास्ट फूड जॉइंट्स, जूस कॉर्नर्स और बड़ी-बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में गाजर की भारी खपत हो रही है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई अब पारंपरिक फसलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर गाजर उगाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और तगड़ी कमाई कर रहे हैं.
मार्केट में बदलाव की वजह से गाजर की डिमांड अब हर तरफ है. फास्ट फूड जॉइंट्स, जूस कॉर्नर्स और बड़ी-बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में गाजर की भारी खपत हो रही है. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई अब पारंपरिक फसलों को छोड़कर बड़े पैमाने पर गाजर उगाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और तगड़ी कमाई कर रहे हैं.
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कई किसान अब अपनी जमीन पर गाजर की खेती करके अपनी किस्मत बदल रहे हैं. पांच बीघा जमीन में गाजर से ही तगड़ी कमाई की जा सकती है. अब यह फसल सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं. बल्कि अलग-अलग राज्यों की बड़ी मंडियों तक पहुंच रही है.
कई किसान अब अपनी जमीन पर गाजर की खेती करके अपनी किस्मत बदल रहे हैं. पांच बीघा जमीन में गाजर से ही तगड़ी कमाई की जा सकती है. अब यह फसल सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं. बल्कि अलग-अलग राज्यों की बड़ी मंडियों तक पहुंच रही है.
Published at : 11 May 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Carrot Carrot Farming

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