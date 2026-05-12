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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने खेत में ऐसे शुरू करें एवोकाडो की खेती, हो जाएंगे मालामाल

अपने खेत में ऐसे शुरू करें एवोकाडो की खेती, हो जाएंगे मालामाल

Avocado Cultivation Tips: एवोकाडो की खेती आज के समय में किसानों के लिए बहुत फायदे वाली साबित हो रही है. इसकी भारी डिमांड और ऊंचे दाम इसे सबसे मुनाफे वाली फसल बनाते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 May 2026 05:52 PM (IST)
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Avocado Cultivation Tips:  भारत में पारंपरिक खेती के साथ-साथ अब किसान हाई-वैल्यू फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. और इस लिस्ट में एवोकाडो सबसे ऊपर है. इसे बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी बढ़ती ग्लोबल डिमांड ने इसे किसानों के लिए एक जैकपॉट बना दिया है. भारत की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से अब एवोकाडो की खेती करना न केवल आसान है.

बल्कि यह एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको कुछ ही सालों में मालामाल कर सकता है. सुपरमार्केट से लेकर बड़े होटलों तक इसकी भारी मांग है. जिसकी वजह से इसकी कीमतें हमेशा आसमान छूती रहती हैं. अगर आप भी अपनी खेती में कुछ नया और क्रांतिकारी करना चाहते हैं. तो एवोकाडो की शुरुआत करना आपके लिए सबसे स्मार्ट फैसला साबित हो सकता है.

एवोकाडो की खेती की तैयारी

एवोकाडो की सफल खेती के लिए सबसे पहले आपको सही जलवायु और मिट्टी का चुनाव करना होगा. वैसे तो इसकी खेती के लिए ऐसी जगह सबसे अच्छी मानी जाती है जहां बहुत ज्यादा ठंड न पड़ती हो और पानी का निकास अच्छा हो. दोमट मिट्टी जिसमें जलभराव की समस्या न हो एवोकाडो के पौधों के लिए वरदान साबित होती है.

खेती शुरू करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें क्योंकि इस पौधे को थोड़ा एसिडिक पीएच पसंद होता है. गड्ढे खोदने के बाद उनमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद और जैविक उर्वरक डालना चाहिए ताकि पौधों को शुरुआती पोषण मिल सके. यह तैयारी ही तय करेगी कि आपके बाग की नींव कितनी मजबूत है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती

बुवाई का तरीका और सही वैरायटी

एवोकाडो की खेती में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सही किस्म का चुनाव करना. भारत में हॉस)और पिंकर्टन जैसी वैरायटी बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इनका स्वाद और शेल्फ लाइफ दोनों ही शानदार होते हैं. पौधों को लगाने का सबसे सही समय मानसून की शुरुआत यानी जून-जुलाई का होता है. जिससे उन्हें पर्याप्त नमी मिल सके.

पौधों के बीच लगभग 6 से 10 मीटर की दूरी रखना जरूरी है जिससे उन्हें फैलने के लिए पूरी जगह मिले. शुरुआती सालों में आप इंटरक्रॉपिंग के जरिए सब्जी या दालें उगाकर एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं. याद रखें कि एवोकाडो के पौधे को सीधी और तेज धूप से बचाने के लिए शुरुआत में थोड़ी छाया या मल्चिंग की जरूरत पड़ सकती है.

इतनी होती है कमाई

एवोकाडो का पौधा लगाने के लगभग 3 से 4 साल बाद फल देना शुरू कर देता है. लेकिन असली कमाई तब शुरू होती है जब पेड़ पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है. एक स्वस्थ पेड़ से साल भर में सैकड़ों फल मिल सकते हैं और बाजार में एक फल की कीमत ही 100 से 200 रुपये तक आसानी से मिल जाती है. सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट है.

क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और खाद सीधे जड़ों तक पहुंचती है. जैविक खाद का नियमित उपयोग फलों की क्वालिटी और चमक बढ़ाता है. जिससे आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी बेहतर दाम मिल सकते हैं. अगर आप सही तरीके से एवोकाडो की खेती करते हैं तो आपको सालों तक तगड़ा मुनाफा मिलता रहेगा.

यह भी पढ़ें: मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 May 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Avocado Farming Tips Farming News
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