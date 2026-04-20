अपने खेत में किसान भाई लगाएं पत्थरचट्टा का पौधा, लाखों में होगी कमाई

Patharchatta Plant Farming : आज के समय में खेती का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब किसान सिर्फ गेहूं, धान या सब्जियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि औषधीय पौधों की खेती की ओर भी ध्यान दे रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह कम खर्च में ज्यादा मुनाफा है. बाजार में आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ऐसे पौधों की खेती किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया है. अगर आप भी खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो पत्थरचट्टा का पौधा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसकी बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है. खास बात यह है कि इसकी खेती बहुत आसान है और इसमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है.

पत्थरचट्टा क्या है और क्यों है खास?

पत्थरचट्टा एक औषधीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है. इसकी पत्तियां खासतौर पर फायदेमंद मानी जाती हैं. यह पौधा पेट की समस्याओं, किडनी स्टोन, खांसी, सूजन और कई अन्य बीमारियों में उपयोगी होता है. आजकल लोग प्राकृतिक उपचार की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं, जिससे इस पौधे की मांग तेजी से बढ़ रही है. यही कारण है कि किसान इसे उगा कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

इसकी खेती कितनी आसान है?

पत्थरचट्टा की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उगाने के लिए बीज की जरूरत नहीं होती है. इसकी पत्तियों से ही नए पौधे तैयार हो जाते हैं. आप सिर्फ एक पत्ती को मिट्टी पर रख दें, कुछ दिनों में उसमें से छोटे-छोटे पौधे निकलने लगते हैं. इस तरह एक पौधे से कई नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जिससे लागत बहुत कम हो जाती है. वहीं लगभग 2 से 3 महीने में यह पौधा उपयोग के लिए तैयार हो जाता है.

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इस पौधे को उगाने के लिए ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं होती है. यह सामान्य दोमट या हल्की रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह बढ़ता है. इसे खेत, गमले या नर्सरी में आसानी से लगाया जा सकता है. इसके पौधे को रोजाना 4 से 5 घंटे धूप मिलनी चाहिए. साथ ही ज्यादा ठंड से इसे बचाना जरूरी है. पत्थरचट्टा को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है,ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं. जब मिट्टी सूखी लगे तभी हल्की सिंचाई करें. इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसे लगाना बेहतर रहता है. साथ ही समय-समय पर सूखे या खराब पत्तों को हटाते रहें.

कहां बिकता है पत्थरचट्टा?

इस पौधे की बाजार में अच्छी मांग है. आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां, हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाले लोग और नर्सरी वाले इसे खरीदते हैं. इसके अलावा, लोग इसे अपने घरों में भी लगाना पसंद करते हैं, जिससे इसकी बिक्री और बढ़ जाती है. इसका एक पौधा 30 से 50 रुपये तक आसानी से बिक सकता है, जिससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं. पत्थरचट्टा की खेती में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा अच्छा मिलता है. एक बार पौधा लगाने के बाद आप लगातार नए पौधे तैयार कर सकते हैं. अगर सही तरीके से इसकी खेती की जाए और बाजार से सीधा जुड़ाव रखा जाए, तो किसान सालाना लाखों रुपये तक कमा सकते हैं.

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