धान की बंपर पैदावार का सीक्रेट, बुवाई से पहले बस ये काम कर लें किसान, दोगुनी होगी कमाई

तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप इस प्रोसेस में आपकी सबसे बड़ी मददगार बनती है. जब आप खेत की गहरी जुताई करके उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं. तो सूरज की किरणें मिट्टी को स्टेरलाइज कर देती हैं. इससे मिट्टी में पनपने वाली फफूंद और मिट्टी जनित रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है.