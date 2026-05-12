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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरधान की बंपर पैदावार का सीक्रेट, बुवाई से पहले बस ये काम कर लें किसान, दोगुनी होगी कमाई

धान की बंपर पैदावार का सीक्रेट, बुवाई से पहले बस ये काम कर लें किसान, दोगुनी होगी कमाई

Paddy Farmin Tips: धान की बंपर पैदावार के लिए बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई और धूप में मिट्टी को तपाना सबसे कारगर है. सही तैयारी से खाद का खर्च कम होता है फसल की जड़ों का विकास भी बेहतर होता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 12 May 2026 07:16 PM (IST)
Paddy Farmin Tips: धान की बंपर पैदावार के लिए बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई और धूप में मिट्टी को तपाना सबसे कारगर है. सही तैयारी से खाद का खर्च कम होता है फसल की जड़ों का विकास भी बेहतर होता है.

धान की खेती में अगर आप शुरुआत में ही सही कदम उठा लेते हैं. तो पूरी फसल के दौरान आपकी मेहनत आधी और मुनाफा दोगुना हो सकता है. बुवाई से पहले खेत की तैयारी में गहरी जुताई सबसे जरूरी है. यह तकनीक न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधारती है. बल्कि फसल को बीमारियों से भी बचाती है.

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गेहूं की कटाई के बाद खेतों को खाली छोड़ने के बजाय उनकी गहरी जुताई करनी चाहिए. इसके लिए आप मोल्ड बोर्ड हल (MB Plough) का इस्तेमाल कर सकते हैं. मिट्टी को गहराई से पलटने से नीचे दबे हुए हानिकारक कीटों के अंडे और लार्वा धूप के संपर्क में आकर खत्म हो जाते हैं.
गेहूं की कटाई के बाद खेतों को खाली छोड़ने के बजाय उनकी गहरी जुताई करनी चाहिए. इसके लिए आप मोल्ड बोर्ड हल (MB Plough) का इस्तेमाल कर सकते हैं. मिट्टी को गहराई से पलटने से नीचे दबे हुए हानिकारक कीटों के अंडे और लार्वा धूप के संपर्क में आकर खत्म हो जाते हैं.
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तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप इस प्रोसेस में आपकी सबसे बड़ी मददगार बनती है. जब आप खेत की गहरी जुताई करके उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं. तो सूरज की किरणें मिट्टी को स्टेरलाइज कर देती हैं. इससे मिट्टी में पनपने वाली फफूंद और मिट्टी जनित रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है.
तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप इस प्रोसेस में आपकी सबसे बड़ी मददगार बनती है. जब आप खेत की गहरी जुताई करके उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं. तो सूरज की किरणें मिट्टी को स्टेरलाइज कर देती हैं. इससे मिट्टी में पनपने वाली फफूंद और मिट्टी जनित रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है.
Published at : 12 May 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Paddy Farmer Farming Tips Farming News

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