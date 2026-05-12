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धान की बंपर पैदावार का सीक्रेट, बुवाई से पहले बस ये काम कर लें किसान, दोगुनी होगी कमाई
Paddy Farmin Tips: धान की बंपर पैदावार के लिए बुवाई से पहले खेत की गहरी जुताई और धूप में मिट्टी को तपाना सबसे कारगर है. सही तैयारी से खाद का खर्च कम होता है फसल की जड़ों का विकास भी बेहतर होता है.
धान की खेती में अगर आप शुरुआत में ही सही कदम उठा लेते हैं. तो पूरी फसल के दौरान आपकी मेहनत आधी और मुनाफा दोगुना हो सकता है. बुवाई से पहले खेत की तैयारी में गहरी जुताई सबसे जरूरी है. यह तकनीक न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधारती है. बल्कि फसल को बीमारियों से भी बचाती है.
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Published at : 12 May 2026 07:14 PM (IST)
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