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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मियों में नहीं सूखेगा नींबू का एक भी पत्ता, इस स्मार्ट ट्रिक से पौधा रहेगा एकदम हरा-भरा

गर्मियों में नहीं सूखेगा नींबू का एक भी पत्ता, इस स्मार्ट ट्रिक से पौधा रहेगा एकदम हरा-भरा

Lemon Cultivation Tips: गर्मियों की तेज धूप और लू से नींबू के पौधे को बचाने के लिए सही देखरेख बेहद जरूरी है. मल्चिंग तकनीक अपनाकर और सुबह-शाम पानी देकर आप इसे हरा-भरा रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 May 2026 10:08 AM (IST)
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Lemon Cultivation Tips: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और चिलचिलाती हीटवेव के कारण हमारे घर की बालकनी या गार्डन में लगे पौधों का बुरा हाल हो जाता है. खासकर नींबू का पौधा जो इस मौसम में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि गर्मियों में उनके नींबू के पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं फूल झड़ जाते हैं और नया फल आना बिल्कुल बंद हो जाता है. 

लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी और सही गार्डनिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करें तो कड़कती धूप में भी आपका नींबू का पौधा एकदम फ्रेश और लहलहाता रहेगा. नींबू के पौधे को इस मौसम में खास न्यूट्रिशन, सही सिंचाई और थोड़े एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. बस कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखकर आप न सिर्फ अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं बल्कि इस सीजन में उससे बंपर और बड़े साइज के नींबू भी पा सकते हैं.

मल्चिंग सबसे जरूरी

चिलचिलाती गर्मियों में नींबू के पौधे को सूखने से बचाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है मल्चिंग तकनीक. इसमें गमले की मिट्टी के ऊपर सूखे पत्तों, गन्ने की खोई या नारियल के छिलकों की एक मोटी लेयर बिछा दी जाती है. यह लेयर तेज धूप को सीधे मिट्टी पर पड़ने से रोकती है. जिससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और बार-बार पानी देने की झंझट खत्म हो जाती है. 

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पानी इस तरह दें

गर्मियों में वाटरिंग का भी एक खास नियम है पौधे में पानी हमेशा सुबह जल्दी या फिर सूरज ढलने के बाद शाम को ही डालें. दोपहर के वक्त जब मिट्टी बहुत गर्म होती है तब पानी देने की गलती बिल्कुल न करें क्योंकि इससे पौधे की जड़ें शॉक में आ सकती हैं और पत्तियां झुलस सकती हैं.

खाद का ध्यान रखें

नींबू के पौधे से भारी तादाद में फल लेने के लिए उसे सही समय पर सही खुराक देना बहुत जरूरी है. गर्मियों में कभी भी बहुत ज्यादा गर्म खाद जैसे कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल न करें इसके बजाय आप ठंडी खाद जैसे वर्मीकंपोस्ट या पूरी तरह से डीकंपोज हो चुकी पत्तियों की खाद डालें. पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप महीने में एक बार सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर या एप्सम साल्ट का स्प्रे कर सकते हैं. 

धूप से बचाएं

इसके साथ ही, जब मई-जून की दोपहर की धूप बहुत तेज हो तो अपने पौधे को सीधे सनबर्न से बचाने के लिए ग्रीन नेट (शेड नेट) के नीचे शिफ्ट कर दें. इन सिंपल और असरदार तरीकों को अपनाकर आपका पौधा पूरे सीजन फलों से लदा रहेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Lemon Lemon Farming Farming Tips
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