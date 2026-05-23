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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Bill: बढ़ रही गर्मी, चढ़ रहा बिजली का बिल; जान लें बड़े काम के ये सेविंग्स टिप्स

Electricity Bill: बढ़ रही गर्मी, चढ़ रहा बिजली का बिल; जान लें बड़े काम के ये सेविंग्स टिप्स

Electricity Bill Saving Tips: गर्मियों का मौसम है. राहत के लिए हम सभी एसी, कूलर, फ्रीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली का बिल भी बढ़कर आता है. हालांकि, थोड़ी समझदारी से बचत की जा सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 23 May 2026 12:52 PM (IST)
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  • AC का तापमान 24 डिग्री पर रखें, बिल कम आएगा.
  • जिन कमरों में जरूरत न हो, बल्ब बंद रखें.
  • 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरण बिजली की खपत कम करते हैं.
  • जरूरत के हिसाब से बिजली उपकरणों का इस्तेमाल करें.

Electricity Bill: जैसा हम सभी जानते हैं कि इस तपती बढ़ती गर्मी में बिजली कितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि हर घर में AC, कूलर, पंखा जैसी चीजें पूरे दिन चलती हैं जिस वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है इसलिए आज हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे कुछ ऐसे आसान से तरीके जिनसे बिजली की बचत होगी और आपका बिल भी ज्यादा नहीं आएगा. 

AC का टेंपरेचर

ज्यादातर लोग AC का टेंपरेचर ज्यादा बढ़ाकर रखते हैं जैसे 16 या 18 डिग्री पर. इस वजह से बिजली का बिल भी बढ़कर ही आता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि AC  का टेंपरेचर हमें हमेशा 24 पर ही रखना चाहिए, जिससे बिल भी कम आता है और कमरे की ठंडक भी अच्छी खासी बनी रहती है. 

बल्ब का उपयोग कम करें 

अगर किसी कमरे में बल्ब का कोई इस्तेमाल नहीं है या उस कमरे में कोई नहीं है, तो इसे बंद कर रखने में ही समझदारी है. ज्यादातर कमरों में जहां बल्ब का कोई उपयोग नहीं है, वहां भी अकसर हम स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं इससे भी बिजली के बिल पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है.

5-स्टार रेटिंग का रखें ध्यान

फ्रीज, AC या वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी चीज 5-स्टार रेटिंग वाली है. हमेशा 5-स्टार रेटिंग के लेवल के साथ ही सामान खरीदें क्योंकि इनमें बिजली की खपत कम होती है. 

जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल

अगर हमें बिजली से चलने वाली चीजों का सिर्फ और सिर्फ उतना ही यूज करेंगे जितनी जरूरत हो, तो हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा क्योंकि उस हिसाब से बिजली भी कम यूज होगी और बिल पर खर्च में भी कमी आएगी.

इस चिलचिलाती गर्मी में अगर हम इन बातों का खासतौर पर ध्यान रखेंगे, तो हमारे लिए ही बेहतर रहेगा क्योंकि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बिजली का बिल ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बिजली का भी सही उपयोग होगा.

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Published at : 23 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Summer Tips Power Saving Tips
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