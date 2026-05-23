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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफॉर्म हाउस में कैसे लगाएं गोंद का पेड़, कितने दिन में होने लगेगी कमाई?

फॉर्म हाउस में कैसे लगाएं गोंद का पेड़, कितने दिन में होने लगेगी कमाई?

Gum Tree Plantation: फार्म हाउस पर गोंद के हाइब्रिड पौधे लगाकर अच्छी कमाई की जा सकती है. इन्हें कम पानी और कम देखरेख की जरूरत होती है. जान लें कितने वक्त में होने लगती है कमाई.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 May 2026 12:17 PM (IST)
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Gum Tree Plantation: आजकल लोग अपने फार्म हाउस को भी मोटी कमाई का जरिया भी बना रहे हैं. अगर आप भी अपने फार्म हाउस की खाली जमीन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो गोंद देने वाले पेड़ों की फार्मिंग एक बेहतरीन और मुनाफेदार ऑप्शन साबित हो सकती है. पारंपरिक खेती से हटकर यह एक ऐसा मॉडर्न और स्मार्ट तरीका है. जिसमें एक बार की गई मेहनत आपको सालों-साल रेगुलर इनकम दे सकती है. 

गोंद की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है चाहे वह दवाइयों की इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक्स हो या फिर हमारा देसी खान-पान. इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इन पेड़ों को बहुत ज्यादा पानी या बहुत महंगे रखरखाव की जरूरत नहीं होती. तो चलिए जानते हैं कि फार्म हाउस पर गोंद का पेड़ लगाने का सही तरीका क्या है और इससे आपकी कमाई कब से शुरू होगी.

फार्म हाउस पर प्लांटेशन का सही तरीका

गोंद का पेड़ जिसे हम मुख्य रूप से बबूल, सहजन या कीकर के नाम से जानते हैं. लगाने के लिए आपके फार्म हाउस की मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए. इन पेड़ों को लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मॉनसून की शुरुआत का होता है, ताकि पौधों को शुरुआती नमी मिल सके. सबसे पहले फार्म हाउस के खाली हिस्से में तीन-तीन फीट गहरे गड्ढे तैयार कर लें और उनमें गोबर की जैविक खाद अच्छे से मिला दें. 

यह भी पढ़ें:चॉकलेट की खेती से बदल देगी किसानों कि किस्मत, ऐसे शुरू करें कोको फार्मिंग

आजकल मार्केट में ऐसी हाइब्रिड किस्में आ चुकी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और ज्यादा मात्रा में गोंद देती हैं. आप नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी के पौधे लाकर इन्हें लाइन से लगा सकते हैं. शुरुआती एक-दो साल पौधों की थोड़ी देखभाल और हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, यह बेहद कम पानी और तेज गर्मी में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं.

कितने दिनों में शुरू होगा मुनाफा?

अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि आखिर कमाई कब से शुरू होगी और कितनी होगी. आमतौर पर गोंद के पेड़ को पूरी तरह तैयार होने और उससे कमर्शियल लेवल पर गोंद निकालने में करीब 4 से 5 साल का समय लग जाता है. पेड़ के तने पर छोटा सा कट लगाकर यानी टैपिंग करके गोंद इकट्ठा किया जाता है. आज के समय में नई साइंटिफिक तकनीकों और खास इंजेक्शंस की मदद से पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए ज्यादा गोंद निकाला जा रहा है. 

इतनी होती है कमाई 

अगर इससे होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो मार्केट में अच्छी क्वालिटी के गोंद की कीमत 300 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति किलो तक आराम से मिल जाती है. एक सिंगल मैच्योर पेड़ से सालभर में कई किलो गोंद मिल सकता है. इस हिसाब से अगर आपने अपने फार्म हाउस पर 100 पेड़ भी लगाए हैं, तो 5 साल बाद आपकी लाखों में सालाना बंधी-बंधाई कमाई शुरू हो जाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 May 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tree Plantation Farming Tips Farming News
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