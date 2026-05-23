फॉर्म हाउस में कैसे लगाएं गोंद का पेड़, कितने दिन में होने लगेगी कमाई?

Gum Tree Plantation: आजकल लोग अपने फार्म हाउस को भी मोटी कमाई का जरिया भी बना रहे हैं. अगर आप भी अपने फार्म हाउस की खाली जमीन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो गोंद देने वाले पेड़ों की फार्मिंग एक बेहतरीन और मुनाफेदार ऑप्शन साबित हो सकती है. पारंपरिक खेती से हटकर यह एक ऐसा मॉडर्न और स्मार्ट तरीका है. जिसमें एक बार की गई मेहनत आपको सालों-साल रेगुलर इनकम दे सकती है.

गोंद की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है चाहे वह दवाइयों की इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक्स हो या फिर हमारा देसी खान-पान. इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि इन पेड़ों को बहुत ज्यादा पानी या बहुत महंगे रखरखाव की जरूरत नहीं होती. तो चलिए जानते हैं कि फार्म हाउस पर गोंद का पेड़ लगाने का सही तरीका क्या है और इससे आपकी कमाई कब से शुरू होगी.

फार्म हाउस पर प्लांटेशन का सही तरीका

गोंद का पेड़ जिसे हम मुख्य रूप से बबूल, सहजन या कीकर के नाम से जानते हैं. लगाने के लिए आपके फार्म हाउस की मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए. इन पेड़ों को लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मॉनसून की शुरुआत का होता है, ताकि पौधों को शुरुआती नमी मिल सके. सबसे पहले फार्म हाउस के खाली हिस्से में तीन-तीन फीट गहरे गड्ढे तैयार कर लें और उनमें गोबर की जैविक खाद अच्छे से मिला दें.

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आजकल मार्केट में ऐसी हाइब्रिड किस्में आ चुकी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और ज्यादा मात्रा में गोंद देती हैं. आप नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी के पौधे लाकर इन्हें लाइन से लगा सकते हैं. शुरुआती एक-दो साल पौधों की थोड़ी देखभाल और हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, यह बेहद कम पानी और तेज गर्मी में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं.

कितने दिनों में शुरू होगा मुनाफा?

अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि आखिर कमाई कब से शुरू होगी और कितनी होगी. आमतौर पर गोंद के पेड़ को पूरी तरह तैयार होने और उससे कमर्शियल लेवल पर गोंद निकालने में करीब 4 से 5 साल का समय लग जाता है. पेड़ के तने पर छोटा सा कट लगाकर यानी टैपिंग करके गोंद इकट्ठा किया जाता है. आज के समय में नई साइंटिफिक तकनीकों और खास इंजेक्शंस की मदद से पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए ज्यादा गोंद निकाला जा रहा है.

इतनी होती है कमाई

अगर इससे होने वाली कमाई के बारे में बात करें तो मार्केट में अच्छी क्वालिटी के गोंद की कीमत 300 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति किलो तक आराम से मिल जाती है. एक सिंगल मैच्योर पेड़ से सालभर में कई किलो गोंद मिल सकता है. इस हिसाब से अगर आपने अपने फार्म हाउस पर 100 पेड़ भी लगाए हैं, तो 5 साल बाद आपकी लाखों में सालाना बंधी-बंधाई कमाई शुरू हो जाएगी.

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