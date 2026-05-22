आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत

पानी बचाने और पौधों की जड़ों को लगातार नमी देने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी फव्वारा सिंचाई इस समय सबसे बेस्ट हथियार हैं. ये मॉडर्न सिस्टम न सिर्फ पानी की बर्बादी को रोकते हैं बल्कि सीधे पौधों की जड़ों तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाते हैं जिससे तेज धूप में भी पौधे एकदम फ्रेश रहते हैं.