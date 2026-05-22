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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरआपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत

आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत

Summer Crop Protection: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को अलर्ट होना होगा. इन तरीकों को अपनाकर ही खेतों को झुलसने और भारी नुकसान से बचाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 May 2026 04:19 PM (IST)
Summer Crop Protection: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को अलर्ट होना होगा. इन तरीकों को अपनाकर ही खेतों को झुलसने और भारी नुकसान से बचाया जा सकता है.

गर्मियों का पारा जैसे-जैसे आसमान छू रहा है वैसे-वैसे फसलों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. इस कड़कड़ाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच अगर किसानों ने समय रहते सही इंतजाम नहीं किए तो खेतों की हरी-भरी फसलें देखते ही देखते जलकर पूरी तरह खाक हो सकती हैं.

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इस झुलसा देने वाले मौसम में फसलों को सबसे ज्यादा जरूरत सही हाइड्रेशन की होती है. अगर आप पुरानी वाली सिंचाई तकनीक पर भरोसा बैठे हैं तो सावधान हो जाइए. इस बार आपको अपनी फसलों को हीटवेव से बचाने के लिए एकदम स्मार्ट और एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को तुरंत अपने खेतों में लागू करना होगा.
इस झुलसा देने वाले मौसम में फसलों को सबसे ज्यादा जरूरत सही हाइड्रेशन की होती है. अगर आप पुरानी वाली सिंचाई तकनीक पर भरोसा बैठे हैं तो सावधान हो जाइए. इस बार आपको अपनी फसलों को हीटवेव से बचाने के लिए एकदम स्मार्ट और एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को तुरंत अपने खेतों में लागू करना होगा.
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पानी बचाने और पौधों की जड़ों को लगातार नमी देने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी फव्वारा सिंचाई इस समय सबसे बेस्ट हथियार हैं. ये मॉडर्न सिस्टम न सिर्फ पानी की बर्बादी को रोकते हैं बल्कि सीधे पौधों की जड़ों तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाते हैं जिससे तेज धूप में भी पौधे एकदम फ्रेश रहते हैं.
पानी बचाने और पौधों की जड़ों को लगातार नमी देने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी फव्वारा सिंचाई इस समय सबसे बेस्ट हथियार हैं. ये मॉडर्न सिस्टम न सिर्फ पानी की बर्बादी को रोकते हैं बल्कि सीधे पौधों की जड़ों तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाते हैं जिससे तेज धूप में भी पौधे एकदम फ्रेश रहते हैं.
Published at : 22 May 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming News Crop Protection

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