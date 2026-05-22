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आपकी फसल के लिए काल बनकर आएगी गर्मी, नहीं रखे ये इंतजाम तो खाक हो जाएगा खेत
Summer Crop Protection: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को अलर्ट होना होगा. इन तरीकों को अपनाकर ही खेतों को झुलसने और भारी नुकसान से बचाया जा सकता है.
गर्मियों का पारा जैसे-जैसे आसमान छू रहा है वैसे-वैसे फसलों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. इस कड़कड़ाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच अगर किसानों ने समय रहते सही इंतजाम नहीं किए तो खेतों की हरी-भरी फसलें देखते ही देखते जलकर पूरी तरह खाक हो सकती हैं.
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Published at : 22 May 2026 04:19 PM (IST)
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ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
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