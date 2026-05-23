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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Petrol-Disel Rate: पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, 6 रुपये लीटर कम हुए दाम, शहबाज सरकार ने कर दिया ऐलान

Pakistan Petrol-Disel Rate: पाकिस्तान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, 6 रुपये लीटर कम हुए दाम, शहबाज सरकार ने कर दिया ऐलान

Pakistan Petrol-Disel Rate: पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 6.80 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि भारत में फिर ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 May 2026 02:04 PM (IST)
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ईरान-अमेरिका तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने अपने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं. शुक्रवार को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल यानी HSD की कीमत में 6.80 रुपये प्रति लीटर की कटौती की. नई कीमतों के अनुसार पाकिस्तान में अब पेट्रोल 403.78 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 402.78 रुपये प्रति लीटर हो गया है. ये नई दरें 23 मई से लागू कर दी गई हैं.

यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें कम की गई हैं. इससे पहले पिछले हफ्ते भी पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर घटाए गए थे. पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा निजी गाड़ियों, बाइक, रिक्शा और छोटे वाहनों में होता है, इसलिए इसकी कीमत कम होने से आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास को राहत मिलती है. वहीं हाई स्पीड डीजल का उपयोग ट्रक, बस और बड़े जनरेटरों में होता है. ऐसे में डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट खर्च पर भी असर पड़ सकता है.

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पहले रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी हुई थी

हालांकि फिलहाल पाकिस्तान में कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन इससे पहले वहां पेट्रोल-डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी भी देखी गई थी.ईरान पर अमेरिका-इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद 6 मार्च को पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद 2 अप्रैल को पेट्रोल के दाम में 43 प्रतिशत और डीजल के दाम में 55 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था.

हर शुक्रवार हो रही समीक्षा

फरवरी में तनाव शुरू होने के बाद से पाकिस्तान सरकार हर शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा कर रही है. इसी वजह से वहां ईंधन के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. दूसरी तरफ भारत में भी कच्चे तेल की कीमतों का असर दिखाई दे रहा है. हालांकि यहां बढ़ोतरी पाकिस्तान जितनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तीन बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं.शनिवार को भी पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया. इसके अलावा सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.  लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है.

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Published at : 23 May 2026 02:04 PM (IST)
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