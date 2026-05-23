अब खाने की प्लेट में सज रहे फूल, खेती से बढ़ रही कमाई

Flowers For Food Industry: बदलते दौर के साथ लोगों के खाने का अंदाज काफी बदल चुका है. अब खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहा बल्कि एक बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस भी बन चुका है. यही वजह है कि इस समय पांच सितारा होटलों, बड़े रेस्टोरेंट्स और ट्रेंडी कैफे में खाने की प्लेट को सजाने के लिए असली फूलों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है. इसे एडिबल फ्लावर्स यानी खाने योग्य फूलों का चलन कहा जाता है.

इस बदलते लाइफस्टाइल और मॉडर्न फूड ट्रेंड ने भारतीय किसानों के लिए कमाई के एक नए और बेहद मुनाफेदार दरवाजे खोल दिए हैं. पारंपरिक फसलों के मुकाबले खाने वाले फूलों की खेती करना बेहद फायदे का सौदा साबित हो रहा है. क्योंकि इनकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा मिलती है. अगर आप भी कम जमीन में और कम लागत में एक नया और स्मार्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एडिबल फ्लावर्स की खेती आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.

इन खास फूलों की फूड इंडस्ट्री में डिमांड

मार्केट में हर फूल को खाने की प्लेट में नहीं परोसा जा सकता इसके लिए कुछ खास और सुरक्षित किस्मों की खेती की जाती है. इनमें गेंदा, गुलाब, चमेली, लैवेंडर, कद्दू के फूल, पैंसी और नस्टर्टियम जैसे फूल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. इन फूलों का इस्तेमाल सलाद की ड्रेसिंग, आइसक्रीम, केक डेकोरेशन, मॉकटेल्स और फैंसी डिशेज को गार्निश करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

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इन फूलों में होते हैं यह गुण

ये फूल न केवल खाने को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि इनमें कई तरह के विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं. जो सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. बड़े शहरों के शेफ और फूडीज के बीच इन फ्रेश और केमिकल-फ्री फूलों की मांग दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ती जा रही है.

कम लागत में बंपर मुनाफा

इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है. आप अपने घर के पीछे की खाली जमीन या पॉलीहाउस में वर्टिकल फार्मिंग के जरिए भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं. खाने वाले फूलों की खेती में सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें किसी भी तरह के केमिकल या कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक होनी चाहिए.

इन जगहों से होती है कमाई

मुनाफा कमाने के लिए किसानों को सीधे बड़े होटलों, बेकरीज और रेस्टोरेंट चेन से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए. चूंकि ये फूल बहुत नाजुक होते है. इसलिए इनकी पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. आम फूलों के मुकाबले एडिबल फ्लावर्स की कीमत मार्केट में कई गुना ज्यादा मिलती है. जिससे किसान भाई बेहद कम समय में लाखों की कमाई कर सकते हैं.

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