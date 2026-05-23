Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NEET यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द, CBI जांच कर रही है.

देशभर में NEET के पेपर लीक को लेकर चल हे विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे पेपर लीक एक सवाल से हो, या 5 से हो इसे पेपर लीक माना जाएगा और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है.

NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने संसदीय कमेटी के सामने कहा कि NEET का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सवाल पेपर से मिलते-जुलते जरूर प्रसारित हो रहे थे. NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा, “पेपर लीक एक सवाल से हो, चाहे पांच सवाल से हो, इसे पेपर लीक ही माना जाएगा, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है."

#WATCH | Patna, Bihar | On NTA Director General Abhishek Singh's statement, Jan Suraaj founder Prashant Kishor says, “It will be considered a paper leak even if only one question was leaked or five were leaked. It has messed with the future of the student. They have worked hard… pic.twitter.com/qRucg69NfS — ANI (@ANI) May 23, 2026

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प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

जन सुराज के संस्थापक ने आगे कहा, "पूरे देश में जिन भी छात्रों ने कड़ी मेहनत की है और परीक्षा दी है. परीक्षा देने के बाद उन्हें जो परेशानी हुई है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. परीक्षा रद्द हुई है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने सवाल लीक हुए थे.” दरअसल, NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और NTA चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी गुरुवार (21 मई) को संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे. बैठक के दौरान NTA प्रमुख ने एजेंसी का बचाव करते हुए दावा किया कि पेपर NTA के सिस्टम से लीक नहीं हुए थे.

NTA चीफ ने क्या कहा था?

इस दौरान अभिषेक सिंह और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने समिति को बताया था कि कुछ गड़बड़ियां और अनियमितताएं पाई गई थीं, लेकिन ये पूरी तरह से पेपर लीक का मामला नहीं था. उन्होंने समिति को बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जबकि अन्य पर अभी भी काम चल रहा है. गौर हो कि NEET यूजी की परीक्षा तीन मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 11 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है. NEET यूजी का दोबारा परीक्षा अब 21 जून को होगी.

'NEET का पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल...', NTA चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा