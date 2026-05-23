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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'

'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद: प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे पेपर लीक एक सवाल को हो या 5 का इसे पेपर लीक माना जाएगा और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है. 

By : महिमा पांडेय | Updated at : 23 May 2026 01:35 PM (IST)
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  • NEET यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द, CBI जांच कर रही है.

देशभर में NEET के पेपर लीक को लेकर चल हे विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे पेपर लीक एक सवाल से हो, या 5 से हो इसे पेपर लीक माना जाएगा और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है. 

NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने संसदीय कमेटी के सामने कहा कि NEET का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सवाल पेपर से मिलते-जुलते जरूर प्रसारित हो रहे थे. NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा, “पेपर लीक एक सवाल से हो, चाहे पांच सवाल से हो, इसे पेपर लीक ही माना जाएगा, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़  है."

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प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

जन सुराज के संस्थापक ने आगे कहा, "पूरे देश में जिन भी छात्रों ने कड़ी मेहनत की है और परीक्षा दी है. परीक्षा देने के बाद उन्हें जो परेशानी हुई है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. परीक्षा रद्द हुई है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने सवाल लीक हुए थे.” दरअसल, NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और NTA चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी गुरुवार (21 मई) को संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे. बैठक के दौरान NTA प्रमुख ने एजेंसी का बचाव करते हुए दावा किया कि पेपर NTA के सिस्टम से लीक नहीं हुए थे.

NTA चीफ ने क्या कहा था?

इस दौरान अभिषेक सिंह और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने समिति को बताया था कि कुछ गड़बड़ियां और अनियमितताएं पाई गई थीं, लेकिन ये पूरी तरह से पेपर लीक का मामला नहीं था. उन्होंने समिति को बताया कि परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जबकि अन्य पर अभी भी काम चल रहा है.  गौर हो कि NEET यूजी की परीक्षा  तीन मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 11 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई. फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है. NEET यूजी का दोबारा परीक्षा अब 21 जून को होगी.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 23 May 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
NEET NTA NEET Paper Leak NEET Paper Leak Case PRASHANT KISHOR
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