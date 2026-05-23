हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो

‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ईट की भट्टी में काम करने वाली महिला की रील खूब वायरल हो रही है. रील में महिला सिर पर ईटें रखकर भरी धूम में डांस करती दिख रही है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 23 May 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

 आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए एक्साइटेड रहता है. बच्चे से लेकर बूढ़े और जवानों तक की रील आए दिन वायरल होती रहती है. वहीं दिन रात मेहनत कर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करे वाले मजदूर को शायद ही आराम का समय मिलता हो. लेकिन ईट भट्टी में काम करने वाली एक महिला ने अपने काम के बीच भी अपने लिए खुशी का पल निकाल ही लिया. सिर पर ईटों का बोझ उठाए इस महिला की रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

सिर पर ईट का बोझ लिए महिला ने किया जोरदार डांस
बता दें कि रील में दिखाई दे रही महिला सावित्री यादव है. वो किसी ईट भट्टे में काम करती दिख रही है और उसके सिर पर कई सारी ईटों का बोझ भी दिखाई दे रहा है लेकिन बॉलीवुड फिल्म राजा हिंदुस्तानी के एक गाने ‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ के बजते ही सावित्री खुद को रोक नहीं पाती हैं और खुशी से नाचने लगती हैं. रील में ईटों को सिर पर ढोए और होठों पर मुस्कान लिए साबित्री खूब ठुमके लगाती दिख रही हैं.

पूरी ताल और लय पर डांस करते हुए सावित्री ईटों के बोझ के साथ पूरा बैलेंस बनाते हुए न केवल जोरदार डांस करती दिख रही हैं बल्कि गाने के बोल के साथ पूरी लिप्सिंग करती भी दिख रही है. वहीं सावित्री के पीछे एक और महिला सिर पर ईठ उठाए डांस करती दिखी रही है. चिलचिलाती धूप में कही मेहनत कर रही इन महिलाओं की ये जिंदादिली लोगों का दिल छू रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sabitri Yadav (@sabitri95284)

महिला के डांस और एक्सप्रेशंस की लोग कर रहे तारीफ
बता दें कि ईटों को सिर पर लिए डांस करने वाली मजदूर महिला साबित्री के डांस के साथ ही उसके एक्सप्रेशंस की भी लोग तारीफ करते नहीं दिख रहे हैं. बता दें कि इस रील को अब तक 375 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और 8 हजार से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया है. एक ने कमेंट में लिखा, “ हर हाल में खुश रहना कोई आपसे सीखे.” एक अन्य ने लिखा, “ मजदूर हैं मजबूर नहीं.”

ये भी पढ़ें:-Karuppu BO Day 8: 'दृश्यम 3' के आने से 'करुप्पु' की कमाई को झटका, लेकिन 8वें दिन वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के हुई पार, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

राजा हिंदुस्तानी के गाने पर किया महिला ने डांस
बता दें कि महिला ने आमिर खान और करिश्मा कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने पर डांस किया है. ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था. फिल्म के गाने सुपर-डुपर हिट हुए थे. 

 

   ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 1:अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' की धीमी हुई शुरुआत, लेकिन 'एक दिन' के ओपनिंग डे को दी मात, जानें-पहले दिन का कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 23 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Viral Reels VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
ओटीटी
Patriot OTT release: 'पैट्रियट' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहा देखें मोहनलाल की फिल्म
Patriot OTT release: 'पैट्रियट' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहा देखें मोहनलाल की फिल्म
ओटीटी
Netflix पर इन 5 फिल्मों ने काटा गदर, नंबर 1 पर आई एनिमेटेड कॉमेडी, तो तीसरे नंबर वाली थ्रिलर उड़ा देगी होश
नेटफ्लिक्स पर इन 5 फिल्मों ने काटा गदर, नंबर 1 पर आई एनिमेटेड कॉमेडी, तो तीसरे नंबर वाली थ्रिलर उड़ा देगी होश
ओटीटी
Madhuvidhu OTT Release: मलयालम रोमांटिक फिल्म 'मधुविधु' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कहां हो रही स्ट्रीमिंग
मधुविधु ओटीटी रिलीज: मलयालम रोमांटिक फिल्म 'मधुविधु' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें कहां हो रही स्ट्रीमिंग
Advertisement

वीडियोज

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत | Breaking
Tulsi Gabbard Resigns: Donald Trump को तगड़ा झटका! खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का अचानक इस्तीफा | US
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल दाम सुन सुबह-सुबह लोगों को लगा बड़ा झटका | New Rate |
Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस की ड्यूटी फर्स्ट! बेटे की शादी में क्यों नहीं जा रहे ट्रंप? खुद बताई यह बड़ी वजह
व्हाइट हाउस की ड्यूटी फर्स्ट! बेटे की शादी में क्यों नहीं जा रहे ट्रंप? खुद बताई यह बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- ‘अदृश्य शस्त्र’ ज्यादा खतरनाक
यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- ‘अदृश्य शस्त्र’ ज्यादा खतरनाक
विश्व
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
बॉलीवुड
'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'इसलिए तो उन्हें मेगास्टार कहते है'
'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'ये है स्टारडम'
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
यूटिलिटी
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget