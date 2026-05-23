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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरनौतपा की तपिश से कैसे करें फसलों की रक्षा? ये टिप्स आजमाए तो नहीं होगा नुकसान

नौतपा की तपिश से कैसे करें फसलों की रक्षा? ये टिप्स आजमाए तो नहीं होगा नुकसान

Nautapa Heat Crop Protection: नौतपा की भीषण गर्मी और 45 डिग्री वाली लू से फसलों को बचाने के लिए दोपहर के बजाय सुबह-शाम हल्की सिंचाई करें. खेतों में नमी बनाए रखने के लिए इन तरीकों का यूज करें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 May 2026 02:13 PM (IST)
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Nautapa Heat Crop Protection: नौतपा के दौरान आसमान से बरसती आग और भीषण गर्मी हमारे खेतों और फसलों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है. इस समय पारा जब 45 डिग्री के पार जाने लगता है, तो तेज धूप और चिलचिलाती लू की वजह से खेतों की खड़ी फसलें झुलसने लगती हैं. जरा सी लापरवाही पूरी साल की मेहनत को सुखाकर बर्बाद कर सकती है. इस भीषण हीटवेव के दौर में जब मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक हो जाता है.

तब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ कुछ नए जमाने के और वैज्ञानिक उपायों को अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप भी इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में अपने खेतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ जरूरी कदम उठाकर फसलों को होने वाले भारी नुकसान को बचा सकते हैं.

सिंचाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी 

इस झुलसाने वाली गर्मी में फसलों को सबसे ज्यादा जरूरत सही समय पर सही मात्रा में पानी मिलने की होती है. दोपहर की तेज और सीधी धूप में खेतों में पानी देने की गलती भूलकर भी न करें, क्योंकि इससे पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है और फसलों की जड़ें भी गर्म होकर खराब हो सकती हैं. इसकी जगह सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी में लंबे समय तक नमी टिकी रहे.

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मल्चिंग से बचाएं नमी

आज के इस आधुनिक दौर में ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे स्मार्ट तरीके सबसे बेस्ट माने जाते हैं. जो कम पानी में सीधे फसलों की जड़ों तक नमी पहुंचाते हैं. इसके अलावा पौधों के चारों तरफ सूखी घास या मल्चिंग की एक परत बिछा दें जिससे जमीन का पानी जल्दी नहीं सूखता और मिट्टी का तापमान भी बिल्कुल कंट्रोल में रहता है.

सुरक्षा का घेरा लगाएं

तेज धूप की सीधी मार और लू के थपेड़ों से फसलों को बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ हवा रोधक पेड़ों की कतारें या हरी जाली का घेरा बनाना एक बेहद आधुनिक और कारगर उपाय है. यह सुरक्षा कवच गर्म हवाओं की रफ्तार को काफी हद तक कम कर देता है, जिससे फसलों को सीधी लू की मार नहीं झेलनी पड़ती.

सही न्यूट्रिशन दें

नौतपा की इस भीषण तपिश के दौरान खेतों में भारी रासायनिक खादों या यूरिया का इस्तेमाल करने से पूरी तरह बचना चाहिए. क्योंकि ये मिट्टी में और ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं. इसकी जगह फसलों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए पोटैशियम या ऑर्गेनिक कंपोस्ट जैसे आधुनिक पोषक तत्वों का हल्का छिड़काव करना चाहिए. यह न्यूट्रिशन फसलों की इम्युनिटी को बूस्ट करता है जिससे उनमें गर्मी और सूखे की इस गंभीर स्थिति को झेलने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 May 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Nautapa Farming Tips Crop Protection
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