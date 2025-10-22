किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका

यदि आप अपने घर के किचन गार्डन में रसीले और लाल टमाटर उगाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है. बस थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने छोटे से गार्डन में भी भरपूर मात्रा में टमाटर की फसल उगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा...

किचन गार्डन में टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले उसकी किस्म का चुनाव कर लें. यदि आप घर पर टमाटर उगाना चाहते हैं, तो ‘चेरी टमाटर’ या ‘पुसा रुबी’ जैसी किस्म का चयन कर सकते हैं. ये किस्में जल्दी फल देती हैं और घर में भी आसानी से पनप जाती हैं.

टमाटर की खेती करने के लिए मिट्टी का भुरभुरा और उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है. यदि आप गमले में टमाटर उगाना चाहते हैं, तो मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को सही अनुपात में मिलाएं. अगर आप जमीन में टमाटर लगा रहे हैं, तो पहले खेत या गार्डन की मिट्टी को अच्छी तरह से पलट दें और उसमें जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं.

बीज बोने का तरीका

बीज बोने से पहले उन्हें 10-12 घंटे तक गुनगुने पानी में भिगो दें. इससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं. फिर इन्हें किसी ट्रे या छोटे गमले में हल्की मिट्टी की परत में दबाकर बो दें. लगभग 5-7 दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं. जब पौधे 3-4 इंच के हो जाएं, तो इन्हें बड़े गमले या जमीन में ट्रांसप्लांट कर दें. टमाटर के पौधों को लगाने के लिए सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है. पौधों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी रखें, ताकि हवा और धूप ठीक से पहुंच सके. पौधों को लगाने के बाद हल्का पानी डालें और मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें.

पानी और धूप का ध्यान रखें

टमाटर के पौधों को रोजाना हल्का पानी दें, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न हो, वरना जड़ों में सड़न हो सकती है. टमाटर के पौधों को रोज कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए. अगर आप इन्हें बालकनी या छत पर उगा रहे हैं, तो ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त धूप आती हो. जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनमें फल आने शुरू होते हैं, तो उन्हें सहारा देना जरूरी होता है. इसके लिए लकड़ी या बांस की छोटी डंडियां इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पौधे झुकते नहीं और फल टूटकर गिरते नहीं हैं.

खाद और देखभाल

हर 15-20 दिन में पौधों में जैविक खाद डालते रहें. इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और फल जल्दी आने लगते हैं. अगर पौधों में कीड़े लग जाएं, तो नीम का तेल या साबुन का घोल छिड़क सकते हैं. यह प्राकृतिक तरीका पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों को दूर रखता है. आमतौर पर टमाटर के पौधों में रोपाई के 60-70 दिनों के बाद फल आना शुरू हो जाता है. पहले फल हरे होते हैं और धीरे-धीरे पकने पर लाल हो जाते हैं.



