हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका

किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका

अगर आप घर पर ताजे और रसीले टमाटर उगाना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना इसके लिए सबसे सही समय है. बस सही मिट्टी, धूप और थोड़ी देखभाल से आप अपने किचन गार्डन में भरपूर टमाटर की फसल पा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Oct 2025 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

यदि आप अपने घर के किचन गार्डन में रसीले और लाल टमाटर उगाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है. बस थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने छोटे से गार्डन में भी भरपूर मात्रा में टमाटर की फसल उगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा...

किचन गार्डन में टमाटर उगाने के लिए सबसे पहले उसकी किस्म का चुनाव कर लें. यदि आप घर पर टमाटर उगाना चाहते हैं, तो ‘चेरी टमाटर’ या ‘पुसा रुबी’ जैसी किस्म का चयन कर सकते हैं. ये किस्में जल्दी फल देती हैं और घर में भी आसानी से पनप जाती हैं.

टमाटर की खेती करने के लिए मिट्टी का भुरभुरा और उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है. यदि आप गमले में टमाटर उगाना चाहते हैं, तो मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को सही अनुपात में मिलाएं. अगर आप जमीन में टमाटर लगा रहे हैं, तो पहले खेत या गार्डन की मिट्टी को अच्छी तरह से पलट दें और उसमें जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं.

बीज बोने का तरीका

बीज बोने से पहले उन्हें 10-12 घंटे तक गुनगुने पानी में भिगो दें. इससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं. फिर इन्हें किसी ट्रे या छोटे गमले में हल्की मिट्टी की परत में दबाकर बो दें. लगभग 5-7 दिनों में बीज अंकुरित हो जाते हैं. जब पौधे 3-4 इंच के हो जाएं, तो इन्हें बड़े गमले या जमीन में ट्रांसप्लांट कर दें. टमाटर के पौधों को लगाने के लिए सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है. पौधों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूरी रखें, ताकि हवा और धूप ठीक से पहुंच सके. पौधों को लगाने के बाद हल्का पानी डालें और मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें.

पानी और धूप का ध्यान रखें

टमाटर के पौधों को रोजाना हल्का पानी दें, लेकिन ध्यान रहे कि मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न हो, वरना जड़ों में सड़न हो सकती है. टमाटर के पौधों को रोज कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए. अगर आप इन्हें बालकनी या छत पर उगा रहे हैं, तो ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त धूप आती हो. जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनमें फल आने शुरू होते हैं, तो उन्हें सहारा देना जरूरी होता है. इसके लिए लकड़ी या बांस की छोटी डंडियां इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पौधे झुकते नहीं और फल टूटकर गिरते नहीं हैं.

खाद और देखभाल

हर 15-20 दिन में पौधों में जैविक खाद डालते रहें. इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और फल जल्दी आने लगते हैं. अगर पौधों में कीड़े लग जाएं, तो नीम का तेल या साबुन का घोल छिड़क सकते हैं. यह प्राकृतिक तरीका पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों को दूर रखता है. आमतौर पर टमाटर के पौधों में रोपाई के 60-70 दिनों के बाद फल आना शुरू हो जाता है. पहले फल हरे होते हैं और धीरे-धीरे पकने पर लाल हो जाते हैं.
 
यह भी पढ़ें - घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 11:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Garden Tips Grow Tomatoes At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget