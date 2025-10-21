घर पर कैसे उगा सकते हैं ताजा खीरा? यहां है बेहद आसान तरीका जानकर रह जाएंगे हैरान

अगर आप भी अपने घर पर ताजे खीरे उगाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. खीरा सिर्फ खाने में स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होता है. खास बात यह है कि आप इसे आसानी से अपने घर के छोटे से गमले या किचन गार्डन में उगा सकते हैं. आइए जानते हैं कि घर पर खीरा उगाने का आसान तरीका.

खीरे की पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसलिए अपने गमले या बर्तन को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 6-7 घंटे धूप मिले. इसके लिए आप बालकनी, छत या अपने घर के बगीचे का इस्तेमाल कर सकते हैं. गमले में अच्छी ड्रेनेज होनी चाहिए, ताकि पानी जमकर जड़ को नुकसान न पहुंचाए. खीरे के लिए हल्की और अच्छी तरह नमी बनाए रखने वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है. आप बाजार से तैयार पोषणयुक्त मिक्स मिट्टी ले सकते हैं. इसके साथ ही थोड़ी मात्रा में खाद मिलाना भी जरूरी है. घर में बनी कम्पोस्ट खाद या नीम की खाद डालने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और जल्दी बढ़ते हैं.

बीज बोने की सही तकनीक

बीज को बोने से पहले हल्का सा पानी में भिगो दें. इससे उनका अंकुरण जल्दी होगा. गमले या बर्तन में मिट्टी भरें और 1-2 सेंटीमीटर गहराई तक बीज बो दें. ध्यान रखें कि बीजों के बीच पर्याप्त जगह हो, ताकि जब पौधे बड़े हों तो उनके बीच भिड़ंत न हो. खीरे को रोजाना हल्का पानी देना जरूरी है. ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न दें, वरना जड़ सड़ सकती है. गर्मियों में दिन में एक या दो बार पानी देना पर्याप्त होता है. वहीं सर्दियों में मिट्टी गीली रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए हफ्ते में 2-3 बार पानी दें.

रोगों से बचाव

खीरे की बेलें जल्दी फैलती हैं. इसलिए गमले या बर्तन में बेलों के लिए सहारा दें. आप छोटी या जाली लगा सकते हैं, जिस पर बेल चढ़ सके. इससे पौधा सीधा बढ़ेगा और फल भी अच्छे बनेंगे. घर पर उगाए खीरे में भी कीट लग सकते हैं. इसके लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल न करें. नीम का तेल या हल्का साबुन का घोल छिड़कने से कीट हट सकते हैं. पौधे के पत्ते साफ रखें और जरूरत पड़ने पर पत्तियों को हवादार जगह पर रखें.