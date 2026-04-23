हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई

इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई

Intercropping Tips: एक ही खेत में दो फसलें उगाने का जुगाड़ खेती को फायदे का सौदा बना रहा है. इंटरक्रॉपिंग की इस तकनीक से किसान कम मेहनत और सीमित संसाधनों में अपनी आय को कई गुना बढ़ा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 Apr 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

Intercropping Tips: एक ही खेत में दो फसलें उगाकर अपनी कमाई बढ़ाने का यह तरीका आजकल काफी चर्चा में है. खेती को अब केवल मेहनत नहीं बल्कि सही तालमेल और सूझबूझ का काम माना जा रहा है. इस खास तकनीक में बड़े पेड़ों के बीच की खाली जमीन का इस्तेमाल छोटी फसलें उगाने के लिए किया जाता है.

इसे सह-फसल पद्धति यानी इंटरक्रापिंग कहते हैं. जो कम खर्च में ज्यादा पैदावार देने में मददगार है. अगर आप अपनी जमीन के हर हिस्से से फायदा उठाना चाहते हैं. तो यह नया प्रयोग आपकी काफी मदद कर सकता है. जान लीजिए क्या है इसका तरीका.

ऐसे खेत में उगाएं एक साथ दो फसल

अगर आप सिर्फ एक ही फसल के भरोसे अपनी जमीन छोड़ देते हैं. तो आप उसकी पूरी ताकत का फायदा नहीं उठा रहे हैं. इस तरीके में अमरूद जैसे बड़े पेड़ों के बीच जो काफी जगह खाली रह जाती है. वहां टमाटर जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलें लगाकर एक्सट्रा मुनाफा लिया जा सकता है. इससे खाद और पानी का खर्चा लगभग उतना ही रहता है. लेकिन पैदावार दोहरी हो जाती है.

  • पेड़ों के बीच की खाली जमीन पूरी तरह काम में आ जाती है जिससे जगह की बर्बादी नहीं होती.
  • एक ही बार पानी और खाद देने से दोनों तरह की फसलों को पोषण मिल जाता है.

यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम जमीन में ज्यादा पैदावार और अच्छी बचत करना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: 3 बीघा जमीन में भी आसानी से होगी लाखों की कमाई, पार्टिशन करके करें इन सब्जियों की बुवाई

कम खर्च में डबल फायदा 

असली मुनाफा तब होता है जब लागत कम हो और पैदावार ज्यादा और यह तरीका इसी बात पर टिका है. जब आप मुख्य फसल के साथ दूसरी फसल लगाते हैं. तो अलग से जुताई या घास-फूस साफ करने की जरूरत कम पड़ती है. इसके साथ ही बड़े पेड़ों की वजह से छोटे पौधों को एक सुरक्षित घेरा मिल जाता है जिससे उन पर मौसम और कीटों का असर भी कम होता है.

  • मजदूरी और देखरेख का खर्च काफी हद तक कम हो जाता है क्योंकि दोनों फसलों का काम एक साथ निबट जाता है.
  • बाजार में किसी एक फसल का भाव कम होने पर दूसरी फसल जमापूंजी को सुरक्षित रखती है.

यह सिर्फ फसल उगाने का तरीका नहीं है. बल्कि कम जमीन से ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की एक अच्छी योजना है जिसे किसान भाई आजमा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Crops Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
बाजरे की ये किस्में कराएंगी किसानों की तगड़ी कमाई, फसल के साथ मिलेगी ये चीज
बाजरे की ये किस्में कराएंगी किसानों की तगड़ी कमाई, फसल के साथ मिलेगी ये चीज
एग्रीकल्चर
बुढ़ापे में किसानों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन, आज ही इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन
बुढ़ापे में किसानों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन, आज ही इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन
एग्रीकल्चर
Mango Farming: पेड़ पर लगाना है आम का भंडार, इस स्प्रे से फलों के राजा से भर जाएगा बाग
पेड़ पर लगाना है आम का भंडार, इस स्प्रे से फलों के राजा से भर जाएगा बाग
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
क्रिकेट
IPL Points Table: जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में लगाई लम्बी छलांग, 5वीं हार के बाद LSG की मुश्किल बढ़ी
जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में लगाई लम्बी छलांग, 5वीं हार के बाद LSG की मुश्किल बढ़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget