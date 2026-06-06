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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरCrop Protection From Wild Animals: आपके खेत को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखेंगे ये देसी उपाय, नुकसान से बचने के लिए आज ही अपना लें

Crop Protection From Wild Animals: आपके खेत को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखेंगे ये देसी उपाय, नुकसान से बचने के लिए आज ही अपना लें

Crop Protection From Wild Animals: फसलों को नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य जानवरों से बचाने के लिए किसान वायर फेंसिंग, पुतले, तेज रोशनी और प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल कर बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Crop Protection From Wild Animals: फसलों को नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य जानवरों से बचाने के लिए किसान वायर फेंसिंग, पुतले, तेज रोशनी और प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल कर बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं.

आज के समय में खेती करना जितना मेहनत का काम है, उतना ही उस फसल को सुरक्षित रखना मुश्किल है. किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सालभर किसान अपनी फसल में दिन-रात मेहनत करता है, जब फसल बड़ी होती है तो जंगली जानवर उनकी फसल को कुछ घंटों में ही खराब करने लगते हैं. जंगली जानवर या तो खेत में घुसकर फसल को खाते हैं या बस खेत में घूम-घूम कर फसल को खराब कर देते हैं.

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जैसे नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर और अन्य जानवर अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान को भारी नुकसान हो जाता है और उनकी मेहनत भी बेकार हो जाती है. ऐसे में किसान ऐसा क्या करे जिससे जंगली जानवर उसके खेत में नुकसान न करें और किसान भी चैन की नींद सो सके, चलिए जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं.
जैसे नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर और अन्य जानवर अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान को भारी नुकसान हो जाता है और उनकी मेहनत भी बेकार हो जाती है. ऐसे में किसान ऐसा क्या करे जिससे जंगली जानवर उसके खेत में नुकसान न करें और किसान भी चैन की नींद सो सके, चलिए जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं.
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जंगली जानवरों को खेत से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है अपने खेत के चारों तरफ वायर फेंसिंग करना. इसमें किसान उचित दूरी पर खंभे या डंडे गाड़कर उन पर थोड़ी ऊंचाई तक तार बांध सकता है, जिससे जंगली जानवर खेत के अंदर न जा सकें. साथ ही कई किसान बांस और लकड़ी की मदद से भी मजबूत घेराबंदी करते हैं.
जंगली जानवरों को खेत से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है अपने खेत के चारों तरफ वायर फेंसिंग करना. इसमें किसान उचित दूरी पर खंभे या डंडे गाड़कर उन पर थोड़ी ऊंचाई तक तार बांध सकता है, जिससे जंगली जानवर खेत के अंदर न जा सकें. साथ ही कई किसान बांस और लकड़ी की मदद से भी मजबूत घेराबंदी करते हैं.
Published at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Farm Safety Tips Farm Protection Methods Agriculture Protection Tips Rural Farming Tips Farm Security Ideas

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