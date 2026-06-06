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Crop Protection From Wild Animals: आपके खेत को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखेंगे ये देसी उपाय, नुकसान से बचने के लिए आज ही अपना लें
Crop Protection From Wild Animals: फसलों को नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य जानवरों से बचाने के लिए किसान वायर फेंसिंग, पुतले, तेज रोशनी और प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल कर बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं.
आज के समय में खेती करना जितना मेहनत का काम है, उतना ही उस फसल को सुरक्षित रखना मुश्किल है. किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सालभर किसान अपनी फसल में दिन-रात मेहनत करता है, जब फसल बड़ी होती है तो जंगली जानवर उनकी फसल को कुछ घंटों में ही खराब करने लगते हैं. जंगली जानवर या तो खेत में घुसकर फसल को खाते हैं या बस खेत में घूम-घूम कर फसल को खराब कर देते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion