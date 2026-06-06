जैसे नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर और अन्य जानवर अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान को भारी नुकसान हो जाता है और उनकी मेहनत भी बेकार हो जाती है. ऐसे में किसान ऐसा क्या करे जिससे जंगली जानवर उसके खेत में नुकसान न करें और किसान भी चैन की नींद सो सके, चलिए जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर किसान जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं.