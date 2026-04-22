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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चररेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर

रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर

Desert Farming: रेगिस्तान अब बंजर नहीं बल्कि कमाई का अड्डा है. गुजरात और राजस्थान के किसान कम पानी वाली जादुई फसलों से अपनी किस्मत बदल रहे हैं. नई तकनीक से रेत में भी अब फसलें उगना मुमकिन हो गया है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Desert Farming: रेगिस्तान अब बंजर नहीं बल्कि कमाई का अड्डा है. गुजरात और राजस्थान के किसान कम पानी वाली जादुई फसलों से अपनी किस्मत बदल रहे हैं. नई तकनीक से रेत में भी अब फसलें उगना मुमकिन हो गया है.

रेगिस्तान की तपती रेत अब किसानों के लिए सोना उगलने वाली है. क्योंकि गुजरात और राजस्थान के बेल्ट में ऐसी फसलों का दौर आ गया है जो कम पानी में भी बंपर पैदावार देती हैं. अब वो जमाना गया जब किसान सिर्फ बारिश के भरोसे बैठते थे. क्योंकि नई तकनीक और सूखे को झेलने वाली किस्मों ने रेगिस्तान की खेती का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है.

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आजकल के स्मार्ट किसान बाजरा और ग्वार जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ औषधीय पौधों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. राजस्थान के रेतीले टीलों और गुजरात के कच्छ जैसे इलाकों में अब खजूर और अनार की खेती ने धूम मचा रखी है. कम सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन के कॉम्बिनेशन ने रेगिस्तानी मिट्टी को भी काफी ज्यादा उपजाऊ और कीमती बना दिया है.
आजकल के स्मार्ट किसान बाजरा और ग्वार जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ औषधीय पौधों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. राजस्थान के रेतीले टीलों और गुजरात के कच्छ जैसे इलाकों में अब खजूर और अनार की खेती ने धूम मचा रखी है. कम सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन के कॉम्बिनेशन ने रेगिस्तानी मिट्टी को भी काफी ज्यादा उपजाऊ और कीमती बना दिया है.
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अगर हम औषधीय खेती की बात करें तो एलोवेरा और अश्वगंधा जैसी फसलें इन राज्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और जंगली जानवर भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते. जिससे किसानों की फालतू की मेहनत और सुरक्षा का खर्च बच जाता है. मार्केट में इनकी डिमांड इतनी है कि कंपनियां सीधे खेतों से माल उठा रही हैं.
अगर हम औषधीय खेती की बात करें तो एलोवेरा और अश्वगंधा जैसी फसलें इन राज्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और जंगली जानवर भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते. जिससे किसानों की फालतू की मेहनत और सुरक्षा का खर्च बच जाता है. मार्केट में इनकी डिमांड इतनी है कि कंपनियां सीधे खेतों से माल उठा रही हैं.
Published at : 22 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Crops DESERT Farming Tips

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