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रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर
Desert Farming: रेगिस्तान अब बंजर नहीं बल्कि कमाई का अड्डा है. गुजरात और राजस्थान के किसान कम पानी वाली जादुई फसलों से अपनी किस्मत बदल रहे हैं. नई तकनीक से रेत में भी अब फसलें उगना मुमकिन हो गया है.
रेगिस्तान की तपती रेत अब किसानों के लिए सोना उगलने वाली है. क्योंकि गुजरात और राजस्थान के बेल्ट में ऐसी फसलों का दौर आ गया है जो कम पानी में भी बंपर पैदावार देती हैं. अब वो जमाना गया जब किसान सिर्फ बारिश के भरोसे बैठते थे. क्योंकि नई तकनीक और सूखे को झेलने वाली किस्मों ने रेगिस्तान की खेती का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है.
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Published at : 22 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Tags :Agriculture Crops DESERT Farming Tips
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भावेष पाण्डेय
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