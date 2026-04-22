रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर

आजकल के स्मार्ट किसान बाजरा और ग्वार जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ औषधीय पौधों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. राजस्थान के रेतीले टीलों और गुजरात के कच्छ जैसे इलाकों में अब खजूर और अनार की खेती ने धूम मचा रखी है. कम सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन के कॉम्बिनेशन ने रेगिस्तानी मिट्टी को भी काफी ज्यादा उपजाऊ और कीमती बना दिया है.