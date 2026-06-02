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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMango Ripening Methods: कैसे पता लगाएं कौन-सा आम नेचुरली पका है और कौन-सा केमिकल से? ये हैक्स आएंगे काम

Mango Ripening Methods: कैसे पता लगाएं कौन-सा आम नेचुरली पका है और कौन-सा केमिकल से? ये हैक्स आएंगे काम

प्राकृतिक रूप से पके आम का रंग आम तौर पर हल्का पीला होता है और उस पर कहीं-कहीं हल्का हरा रंग भी दिखाई दे सकता है. ऐसे आम की सतह पर ज्यादा चमक नहीं होती.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Jun 2026 09:27 AM (IST)
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Mango Ripening Methods: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में आमों की भरमार दिखाई देने लगती है. फलों के राजा कहे जाने वाले आम का स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, हालांकि बढ़ती मांग के बीच कई बार आमों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे आम देखने में तो आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ऐसे में आम खरीदते समय यह पहचानना जरूरी हो जाता है कि वह आम नेचुरल तरीके से पका है या फिर उसे केमिकल की मदद से तैयार किया गया है. अब आपको बताते हैं कि आम नेचुरली पका है या केमिकल से इसका पता कैसे लगा सकते हैं.

रंग देखकर करें पहचान 

प्राकृतिक रूप से पके आम का रंग आम तौर पर हल्का पीला होता है और उस पर कहीं-कहीं हल्का हरा रंग भी दिखाई दे सकता है. ऐसे आम की सतह पर ज्यादा चमक नहीं होती और उसका रंग काफी हद तक समान नजर आता है. वहीं केमिकल की मदद से पकाए गए आम अक्सर बहुत ज्यादा चमकदार और गहरे पीले दिखाई देते हैं. कई बार उन पर हरे रंग के धब्बे भी नजर आते हैं,  जो असमान रूप से पकाने का संकेत हो सकते हैं. 

सफेद पाउडर या नीले निशान से सावधान 

आम खरीदते समय उसकी सतह को ध्यान से देखना चाहिए अगर किसी आम पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ या नीले रंग के निशान दिखाई दें तो ऐसे आम को खरीदने से बचना चाहिए. यह केमिकल के इस्तेमाल का संकेत हो सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. 

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घर पहुंच कर करें बकेट टेस्ट 

आम की शुरुआती जांच के लिए एक आसान तरीका बकेट टेस्ट भी माना जाता है. इसके लिए आम को पानी से भरी बाल्टी में डालें, अगर आम पानी में डूब जाता है तो उसे प्राकृतिक रूप से पका हुआ माना जा सकता है. वहीं अगर आम पानी की सतह पर तैरने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि उसे केमिकल की मदद से पकाया गया है. हालांकि यह पूरी तरह सटीक नहीं माना जाता, लेकिन शुरुआती पहचान में मदद कर सकता है. 

काटने के बाद भी मिलते हैं संकेत 

आम को काटने के बाद उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है. नेचुरल रूप से पके आम का गुदा अंदर से एक समान हल्के पीले रंग का दिखाई देता है. इसके उलट केमिकल से पके आम के गूदे का रंग हर जगह एक जैसा नहीं होता. कई बार किनारों और बीच के बीच हिस्से का रंग अलग-अलग नजर आता है. ऐसे आम का स्वाद भी अपेक्षाकृत फीका हो सकता है और उसमें रस की मात्रा कम महसूस हो सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Jun 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Naturally Ripened Mango Chemically Ripened Mango How To Identify Ripe Mango Mango Ripening Methods
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