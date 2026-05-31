भारतीय मसाला चाय का दुनिया में बजा डंका, बनी विश्व की नंबर-1 टी, देखें पूरी लिस्ट

Masala Chai Ranked As The World's Best Tea: भारत में अगर किसी एक चीज पर सबसे कम बहस होती है तो वह है चाय का प्यार. शहर कोई भी हो, भाषा कोई भी हो या फिर मौसम कैसा भी हो, एक कप मसाला चाय लोगों के दिन को बेहतर बनाने की ताकत रखती है. अब इस पसंद को दुनिया ने भी मान्यता दे दी है. इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज की रैंकिंग जारी करने वाले टेस्टएटलस ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चायों की नई सूची जारी की है, जिसमें भारतीय मसाला चाय ने पहला स्थान हासिल किया है.

मसाला चाय के साथ इनको भी किया गया शामिल

इस उपलब्धि को और खास बनाने वाली बात यह है कि सूची में केवल मसाला चाय ही नहीं, बल्कि भारत की कई दूसरी प्रसिद्ध चायों को भी जगह मिली है. दार्जिलिंग चाय छठे स्थान पर रही, जबकि असम चाय को तेरहवां स्थान मिला. केरल की लोकप्रिय सुलेमानी चाय भी दुनिया की शीर्ष 50 चायों में शामिल हुई. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय और कश्मीर की प्रसिद्ध नून चाय ने भी अपनी जगह बनाई.

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भारत में चाय

भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है. यह बातचीत शुरू करने का बहाना है, काम के बीच मिलने वाला छोटा सा आराम है और मेहमानों के स्वागत का सबसे आसान तरीका भी. कई बार किसी जरूरी चर्चा की शुरुआत ही इस वाक्य से होती है कि "चलो, चाय पर बात करते हैं." सड़क किनारे छोटे से ठेले पर मिलने वाली चाय से लेकर घर की रसोई में बनने वाली मसाला चाय तक, हर कप के साथ एक अलग कहानी जुड़ी होती है. देश के अलग-अलग हिस्सों में चाय का स्वाद और बनाने का तरीका बदल जाता है. कहीं अदरक और मसालों का तेज स्वाद पसंद किया जाता है तो कहीं हल्की और खुशबूदार चाय को तरजीह दी जाती है. कुछ लोग कड़क चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं कर सकते, जबकि कुछ को हल्के स्वाद वाली चाय पसंद होती है। यही विविधता भारतीय चाय संस्कृति को खास बनाती है.

इस रैंकिंग में भारतीय चाय बागानों को भी पहचान मिली है. पश्चिम बंगाल का मकाइबाड़ी टी एस्टेट और असम का हलमारी टी एस्टेट भी चर्चा में रहे. वर्षों से ये चाय बागान भारत की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं.

दूसरे और तीसरे रैंक पर इनका दबदबा

हालांकि इस सूची में जापान की होजिचा चाय दूसरे और श्रीलंका की प्रसिद्ध सीलोन ब्लैक टी तीसरे स्थान पर रही. जापान की सेंचा और चीन की पु-एर चाय को भी शीर्ष स्थानों में जगह मिला. इसके बावजूद इस बार सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय मसाला चाय की रही, जिसने दुनिया भर की चायों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया.

मसाला चाय क्यों है खास?

मसाला चाय भारत की सबसे फेमस पेयों में से एक है, जिसे चायपत्ती, दूध और खुशबूदार मसालों के मिक्स से तैयार किया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर घर और हर चायवाले की रेसिपी अलग होती है. हालांकि अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और लौंग ऐसे मसाले हैं जो ज्यादातर मसाला चाय में इस्तेमाल किए जाते हैं. माना जाता है कि इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा से जुड़ी हैं. उस समय मसालों और दूध से तैयार एक पेय शरीर को ऊर्जा देने के लिए बनाया गया था. समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए और आज की मसाला चाय दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है.

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