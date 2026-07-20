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किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं होगी परेशानी

Kisan Credit Card Scheme: KCC के जरिए किसान खेती के लिए बेहद कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं. इसे बनवाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है. समय पर पैसा चुकाने पर ब्याज में भारी छूट का फायदा मिलता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 20 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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Kisan Credit Card Scheme: खेती-किसानी में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी बीज और खाद के लिए अचानक पैसों की जरूरत होती है, तो कभी ट्रैक्टर की मरम्मत या सिंचाई के उपकरणों के लिए बजट कम पड़ जाता है. ऐसे वक्त में किसान अक्सर मंहगे कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं. जहां उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ता है. इसी परेशानी से बचाने के लिए सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक बेहतरीन मददगार साबित हो रही है. 

इस कार्ड के जरिए किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है. जिससे वे अपनी खेती की जरूरतों को समय पर पूरा कर सकते हैं. लेकिन केसीसी बनवाने के लिए आवेदन करने से पहले कुछ बुनियादी और जरूरी बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है. जिससे बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट न हो और बैंक के चक्कर न काटने पड़े.

चेक कर लें अपनी पात्रता

किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता और दस्तावेजों को ठीक करना होगा. यह कार्ड केवल उन्हीं को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन होती है. अगर आप पट्टे पर खेती करते हैं या बटाईदार किसान हैं. तो भी आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं, बस आपके पास सही एग्रीमेंट होना चाहिए. 

आवेदन से पहले चेक कर लें यह जरूरी कागजात 

डाक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपके पास अपनी जमीन के पक्के कागज जैसे खसरा-खतौनी, पहचान पत्र के रूप में एक सरकारी आईडी, निवास प्रमाण पत्र और हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और किसी दूसरे बैंक में पहले से कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. वरना बैंक मैनेजर आपका लोन अप्रूव करने में आनाकानी कर सकते हैं.

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इतनी होती है ब्याज दर 

केसीसी की सबसे खास बात इसकी बेहद सस्ती ब्याज दर है. लेकिन इसका गणित समझना जरूरी है. वैसे तो इस पर बेस इंटरेस्ट रेट करीब 9% होता है, लेकिन सरकार इस पर 2% की सब्सिडी देती है. जिससे यह सीधे 7% पर आ जाता है. 

अलग से मिल जाती है छूट

अगर आप लोन की रकम को समय पर या तय तारीख से पहले बैंक को वापस लौटा देते हैं. तो सरकार आपको 3% की एक्सट्रा छूट देती है. इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ 4% की मामूली दर से ब्याज देना होगा. समय पर पैसा चुकाने का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि बैंक आपके कार्ड की क्रेडिट लिमिट को अगले साल के लिए बढ़ा देता है. जिससे आपको भविष्य में ज्यादा लोन मिल सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kisan Credit Card KCC KCC Scheme
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