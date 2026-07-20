किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, नहीं होगी परेशानी

Kisan Credit Card Scheme: खेती-किसानी में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी बीज और खाद के लिए अचानक पैसों की जरूरत होती है, तो कभी ट्रैक्टर की मरम्मत या सिंचाई के उपकरणों के लिए बजट कम पड़ जाता है. ऐसे वक्त में किसान अक्सर मंहगे कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं. जहां उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ता है. इसी परेशानी से बचाने के लिए सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक बेहतरीन मददगार साबित हो रही है.

इस कार्ड के जरिए किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है. जिससे वे अपनी खेती की जरूरतों को समय पर पूरा कर सकते हैं. लेकिन केसीसी बनवाने के लिए आवेदन करने से पहले कुछ बुनियादी और जरूरी बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है. जिससे बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट न हो और बैंक के चक्कर न काटने पड़े.

चेक कर लें अपनी पात्रता

किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता और दस्तावेजों को ठीक करना होगा. यह कार्ड केवल उन्हीं को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन होती है. अगर आप पट्टे पर खेती करते हैं या बटाईदार किसान हैं. तो भी आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं, बस आपके पास सही एग्रीमेंट होना चाहिए.

आवेदन से पहले चेक कर लें यह जरूरी कागजात

डाक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपके पास अपनी जमीन के पक्के कागज जैसे खसरा-खतौनी, पहचान पत्र के रूप में एक सरकारी आईडी, निवास प्रमाण पत्र और हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और किसी दूसरे बैंक में पहले से कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. वरना बैंक मैनेजर आपका लोन अप्रूव करने में आनाकानी कर सकते हैं.

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इतनी होती है ब्याज दर

केसीसी की सबसे खास बात इसकी बेहद सस्ती ब्याज दर है. लेकिन इसका गणित समझना जरूरी है. वैसे तो इस पर बेस इंटरेस्ट रेट करीब 9% होता है, लेकिन सरकार इस पर 2% की सब्सिडी देती है. जिससे यह सीधे 7% पर आ जाता है.

अलग से मिल जाती है छूट

अगर आप लोन की रकम को समय पर या तय तारीख से पहले बैंक को वापस लौटा देते हैं. तो सरकार आपको 3% की एक्सट्रा छूट देती है. इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ 4% की मामूली दर से ब्याज देना होगा. समय पर पैसा चुकाने का एक और बड़ा फायदा यह होता है कि बैंक आपके कार्ड की क्रेडिट लिमिट को अगले साल के लिए बढ़ा देता है. जिससे आपको भविष्य में ज्यादा लोन मिल सकता है.

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