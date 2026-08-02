एक ग्रो बैग में कितने टमाटर के पौधे लगाने चाहिए, क्या है खेती का तरीका?

Tomato Plants In Grow Bags: अधिकतर लोग टमाटर अपने घर पर ही उगाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मार्केट के टमाटर अच्छे नहीं लगते. आप भी घर पर टमाटर उगाना चाहते हैं तो एक ग्रो बैग में बस एक ही टमाटर का पौधा लगाना चाहिए. इसके लिए 15x15 इंच का बैग सही रहता है. अगर आपके पास बड़ा बैग है, जैसे 18x18 इंच का, तो उसमें दो पौधे लग सकते हैं. लेकिन याद रखें, एक छोटे बैग में ज्यादा पौधे लगाने से फल छोटे-छोटे और कम निकलते हैं, क्योंकि जड़ों को जगह कम मिलती है.

बैग में यह चीज़ें मिलाकर डालें:

सामान्य मिट्टी

गोबर की खाद या कोकोपीट

थोड़ी सी रेत

बैग के नीचे छेद जरूर बना लें ताकि पानी बाहर निकल सके. अगर पानी अंदर ही जमा रहेगा तो जड़ें सड़ जाएंगी.

यह भी पढ़े: किसानों के लिए कौन-सी खाद फायदेमंद? यहां जानें

पौधा कैसे लगाएं

बाजार से या नर्सरी से 3-4 हफ्ते पुराना तैयार पौधा ले आएं. इसे शाम के समय लगाएं, दोपहर की तेज धूप में नहीं. लगाने के तुरंत बाद हल्का पानी दे दें.

रोज़ का ध्यान कैसे रखें

धूप - पौधे को हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे धूप जरूर मिलनी चाहिए.

पानी - मिट्टी को हल्का गीला रखें, ज्यादा पानी न डालें. गर्मियों में रोज पानी दें, ठंड में हर 2-3 दिन में एक बार काफी है.

सहारा दें - जब पौधा बड़ा होने लगे, तो उसे लकड़ी की खूंटी या जाली का सहारा दें. इससे तना टूटने से बचता है और टमाटर जमीन पर नहीं गिरते.

पत्तियां साफ करें - नीचे की सूखी पत्तियां और साइड में निकलने वाली छोटी टहनियां हटाते रहें. इससे पौधे की सारी ताकत टमाटर बनाने में लगती है.

खाद डालें - हर 15-20 दिन में जैविक खाद डालें, जैसे वर्मीकम्पोस्ट. जब फूल आने लगें, तो पोटाश वाली खाद ज्यादा दें, इससे टमाटर ज्यादा लगते हैं.

कीड़ों से कैसे बचाएं

अगर पत्तों पर छोटे-छोटे कीड़े दिखें, तो नीम के तेल का स्प्रे करें. ज्यादा नमी से पौधे में बीमारी भी आ सकती है, इसलिए बैग को ऐसी जगह रखें जहां हवा अच्छे से आती-जाती हो.

टमाटर कब मिलेंगे

पौधा लगाने के करीब 60 से 75 दिन बाद टमाटर तोड़ने लायक हो जाते हैं.

सबसे जरूरी बातें, एक नज़र में

एक बैग में एक पौधा

रोज 6-8 घंटे धूप

मिट्टी हल्की गीली रखें, ज्यादा पानी नहीं

हर 15-20 दिन में खाद

पौधे को सहारा जरूर दें

अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे, तो घर पर ही आसानी से ताजे और स्वादिष्ट टमाटर उगा पाएंगे.

यह भी पढ़े: बरसात में करें मूली की खेती, घर पर ही तैयार हो जाएगी फसल