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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबरसात में करें मूली की खेती, घर पर ही तैयार हो जाएगी फसल

बरसात में करें मूली की खेती, घर पर ही तैयार हो जाएगी फसल

बरसात के मौसम में घर पर गमले या ग्रो बैग में आसानी से मूली उगाई जा सकती है. सही मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित देखभाल से कुछ ही हफ्तों में ताजी और स्वादिष्ट मूली की फसल तैयार हो जाएगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 01 Aug 2026 10:10 AM (IST)
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Radish Farming At Home: अधिकतर लोग ताजी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बाजार की सब्जियां हमेशा ताजी नहीं लगतीं. अगर आप भी घर पर सब्जियां उगाने का शौक रखते हैं, तो बारिश का मौसम मूली लगाने के लिए अच्छा माना जाता है. इस समय मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं. थोड़ी-सी देखभाल के साथ आप घर के गमले या घर के पास खाली जगह में भी मूली उगा सकते हैं.

सही जगह चुनें

मूली की अच्छी फसल के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां रोज कुछ घंटे धूप आती हो. धूप मिलने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं. अगर आप गमले में मूली उगा रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लें. इससे मूली की जड़ को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

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मिट्टी कैसे तैयार करें?

मूली के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या जैविक खाद मिला सकते हैं. इससे पौधों को अच्छा पोषण मिलता है और मूली अच्छी तरह बढ़ती है.

बीज लगाने का तरीका

मूली के बीज को लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं. एक बीज से दूसरे बीज के बीच थोड़ी दूरी रखें, ताकि सभी पौधों को बढ़ने की पर्याप्त जगह मिल सके. बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें. कुछ ही दिनों में छोटे-छोटे पौधे निकलने लगेंगे.

देखभाल कैसे करें?

बारिश के मौसम में ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस समय मिट्टी में पहले से नमी रहती है. जब मिट्टी सूखी लगे, तभी हल्का पानी दें. अगर गमले में पानी भर जाए, तो उसे तुरंत निकाल दें. ज्यादा पानी रहने से मूली की जड़ खराब हो सकती है. समय-समय पर घास-फूस निकालते रहें. अगर पौधों पर कीड़े दिखाई दें, तो ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जो पौधों को नुकसान न पहुंचाए. इससे फसल सुरक्षित रहती है.

कब होगी फसल तैयार?

मूली की कई किस्में 30 से 45 दिनों के भीतर तैयार हो जाती हैं. जब मूली का ऊपरी हिस्सा मिट्टी से थोड़ा बाहर दिखाई देने लगे और उसका आकार अच्छा हो जाए, तब उसे निकाल सकते हैं.

अगर सही तरीके से देखभाल की जाए, तो घर में उगाई गई मूली ताजी, स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलती है. इससे बाजार से सब्जियां खरीदने की जरूरत भी कम हो सकती है. इसलिए इस मानसून आप भी घर पर मूली की खेती शुरू कर सकते हैं.

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Published at : 01 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Radish Farming
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