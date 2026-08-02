#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान की फसल में तेजी से फैल रहा यह राग, कैसे करें बचाव?

धान की फसल में तेजी से फैल रहा यह राग, कैसे करें बचाव?

Paddy Farming Tips: धान की फसल में साउदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस तेजी से फैल रहा है. जिससे पौधे बोने रह जाते हैं और पैदावार गिरती है. जानें इससे बचाव का तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Aug 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

Paddy Farming Tips: धान भारत की सबसे मुख्य फसलों में से एक है. लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी खेती पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है. धान की फसल में पौधों का छोटा रह जाना यानी ड्वार्फिंग डिसीज बहुत तेजी से फैल रही है. इसे वैज्ञानिक भाषा में 'साउदर्न राइस ब्लैक-स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस कहते हैं. इस खतरनाक वायरस के असर से धान के पौधे अपनी सही लंबाई तक नहीं बढ़ पाते और छोटे यानी नाटे ही रह जाते हैं. पौधों में बालियां बनती ही नहीं हैं या फिर बहुत कमजोर निकलती हैं. 

जिससे फसल की पैदावार में 80 से 100 परसेंट तक का भारी नुकसान हो सकता है. शुरुआत में किसान इसे खाद या पोषण की कमी समझ लेते हैं और गलत दवाइयों या खादों का छिड़काव करने लगते हैं. जिससे उनका समय और पैसा दोनों बेकार चला जाता है. मौसम में अचानक बदलाव, ज्यादा नमी और सफेद पीठ वाले फुदके यानी व्हाइट बैक्ड प्लांटहॉपर के बढ़ने से यह बीमारी और भी तेजी से फैल रही है. अगर सही समय पर बीमारी को पहचानकर सही कदम न उठाए जाएं. तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है और किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

धान में बोनापन बीमारी के लक्षण और पहचान

धान के पौधों में इस खतरनाक बीमारी के लक्षण रोपाई के 15 से 30 दिनों के अंदर दिखने लगते हैं. बीमार पौधा आम पौधों से काफी छोटा, झाड़ी जैसा और गहरे हरे रंग का नजर आता है. पौधे की पत्तियां कड़क, मुड़ी हुई और हल्की पीली पड़ जाती हैं. जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है. तो तने और पत्तियों की नसों पर काले या भूरे रंग की धारियां बनने लगती हैं. सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इन छोटे पौधों की जड़ें पूरी तरह बढ़ नहीं पातीं. 

जिससे पौधा मिट्टी से जरूरी खुराक और पानी नहीं खींच पाता. फसल तैयार होने के समय इन पौधों में बालियां बिल्कुल नहीं निकलतीं या फिर बहुत छोटी और खाली रह जाती हैं. किसान अक्सर इसे जिंक या नाइट्रोजन की कमी समझ लेते हैं. अगर खेत में अचानक जगह-जगह पौधे छोटे दिखने लगें और उखाड़ने पर उनकी जड़ें सड़ी या गुच्छेदार लगें तो तुरंत समझ जाएं कि फसल में बोनापन वायरस आ चुका है.


धान की फसल में तेजी से फैल रहा यह राग, कैसे करें बचाव?

यह भी पढ़ें: घर के गमले में ऐसे उगाएं आलू बुखारा? जान लें तरीका

बीमारी फैलने की वजह और फैलाने वाले कीड़े

यह जानना बहुत जरूरी है कि यह वायरस सीधे मिट्टी या बीज से नहीं फैलता. बल्कि इसे फैलाने का काम एक कीड़ा करता है. इस बीमारी को फैलाने वाला मुख्य कीड़ा सफेद पीठ वाला फुदका यानी व्हाइट बैक्ड प्लांटहॉपर है. यह छोटा सा कीड़ा जब किसी बीमार पौधे का रस चूसता है. तो वायरस इसके अंदर चला जाता है. इसके बाद जब यही कीड़ा सही और स्वस्थ पौधों पर जाकर रस चूसता है. तो बीमारी को उन नए पौधों में भी फैला देता है. 

तेज हवा के साथ यह फुदका एक खेत से दूसरे खेत में आसानी से उड़कर चला जाता है. जिससे आसपास के कई गांव और इलाके प्रभावित हो जाते हैं. खेत में ज्यादा पानी भरा रहना हर वक्त नमी रहना और जरूरत से ज्यादा यूरिया नाइट्रोजन डालना इस कीड़े की गिनती को बहुत तेजी से बढ़ा देता है. इसके अलावा खेत के आसपास घास और खरपतवार होना भी इन कीड़ों को छिपने और बढ़ने की जगह देता है. जिससे बीमारी और तेजी से फैलती है.

फसल को बचाने के असरदार उपाय

धान की फसल को इस खतरनाक बोनापन बीमारी से बचाने के लिए सही समय पर सही देखभाल बहुत जरूरी है. सबसे पहले, खेत में सफेद पीठ वाले फुदके पर नजर रखें. अगर एक पौधे पर 2 से 3 फुदके दिखने लगें तो तुरंत दवा छिड़कने की तैयारी करें. इन कीड़ों को खत्म करने के लिए ट्रिफ्लूमेजोपिरिम 10% SC या डिनोटेफ्यूरॉन 20% SG जैसी अच्छी कीटनाशक दवाओं का सही मात्रा में छिड़काव करें. यूरिया का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करें और नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करें.

 खेत में लगातार पानी भरकर न रखें बीच-बीच में पानी निकालकर खेत को थोड़ा सूखने दें जिससे कीड़ों का बढ़ना रुक सके. जो पौधे छोटे और बीमार दिखें, उन्हें तुरंत उखाड़कर मिट्टी में दबा दें या जला दें जिससे बीमारी दूसरे पौधों में न फैले. इसके साथ ही खेत की मेड़ों की सफाई रखें और अच्छी किस्म के बीजों का ही चुनाव करें. सही समय पर ध्यान देकर किसान अपनी धान की फसल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.


धान की फसल में तेजी से फैल रहा यह राग, कैसे करें बचाव?

यह भी पढ़ें: सिंचाई की चिंता होगी खत्म, किसानों के काम आएगी यह योजना

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Paddy Farming Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
धान की फसल में तेजी से फैल रहा यह राग, कैसे करें बचाव?
धान की फसल में तेजी से फैल रहा यह राग, कैसे करें बचाव?
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden Pests: किचन गार्डन में लगी सब्जियों में लग रहे कीड़े, करें ये देसी स्प्रे
किचन गार्डन में लगी सब्जियों में लग रहे कीड़े, करें ये देसी स्प्रे
एग्रीकल्चर
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
एग्रीकल्चर
घर के गमले में ऐसे उगाएं आलू बुखारा? जान लें तरीका
घर के गमले में ऐसे उगाएं आलू बुखारा? जान लें तरीका
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
'अब अटैक किया तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे', ईरान की अमेरिका को धमकी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
लाइफस्टाइल
Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
एग्रीकल्चर
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget