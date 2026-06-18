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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGuava Farming Tips: अपने प्लॉट को कैसे बनाएं अमरूद का बगीचा, 2 बीघा में कितनी लागत से हो जाएगा काम?

Guava Farming Tips: अपने प्लॉट को कैसे बनाएं अमरूद का बगीचा, 2 बीघा में कितनी लागत से हो जाएगा काम?

Guava Farming Tips: विशेषज्ञों के अनुसार एक अमरूद में लगभग 37 कैलोरी होती है और यह डेली फाइबर की जरूरत का करीब 12 प्रतिशत तक पूरा कर सकता है. यही वजह है कि लोगों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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Guava Farming Tips: अमरूद एक ऐसा फल है जिसकी मांग सालभर बनी रहती है. यह विटामिन-सी, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण बाजार में भी अच्छी कीमत दिलाता है.  क अमरूद में लगभग 37 कैलोरी होती है और यह डेली फाइबर की जरूरत का करीब 12 प्रतिशत तक पूरा कर सकता है. यही वजह है कि जिम जाने वाले या अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा अलर्ट रहने वाले लोगों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

खेती के लिए अमरूद का बाग किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर कमाई का अवसर देता है. अगर आपके पास छोटा या बड़ा प्लॉट है और आप उसमें अमरूद का बगीचा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अपने प्लॉट को अमरूद का बगीचा कैसे बनाएं और 2 बीघा में कितनी लागत से काम बन जाएगा. 

अपने प्लॉट को अमरूद का बगीचा कैसे बनाएं?

अमरूद की खेती कम देखभाल में भी अच्छी पैदावार देती है और बाजार में इसकी मांग सालभर बनी रहती है. ऐसे में सही योजना और तकनीक अपनाकर आप अपने प्लॉट को एक अच्छे अमरूद के बाग में बदल सकते हैं. अमरूद की खेती करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है. खेत की मिट्टी का पीएच स्तर 4.5 से 8.2 के बीच होना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार 0.5 से 1 मीटर गहराई वाली उपजाऊ मिट्टी में पौधों का विकास बेहतर होता है. अमरूद की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है. यह समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है. 

अमरूद के पौधे तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

अमरूद के पौधे तैयार करने के लिए एयर लेयरिंग और स्टूलिंग तकनीक को सबसे आसान और किफायती माना जाता है. बीजों से पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन इससे उपज की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. जुलाई से सितंबर का समय एयर लेयरिंग के लिए अच्छा माना जाता है और लगभग 20 से 25 दिनों में जड़ें विकसित होने लगती हैं. हल्के मौसम वाले क्षेत्रों में अमरूद के पेड़ साल भर फूल दे सकते हैं. साथ ही अच्छी फल सेटिंग के लिए फूल आने से पहले 5 प्रतिशत यूरिया घोल का छिड़काव किया जा सकता है. 

अमरूद लगाने का सही समय क्या है?

अमरूद की रोपाई के लिए फरवरी से मार्च और अगस्त से सितंबर का समय सबसे सही माना जाता है. सामान्य तौर पर पौधों के बीच 6 मीटर से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है, इस दूरी पर एक एकड़ में लगभग 110 से 112 पौधे लगाए जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें -Fish Farming: क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?

खेत की तैयारी कैसे करें?

रोपाई से पहले खेत की गहरी जुताई, समतलीकरण और खरपतवार कंट्रोल जरूरी है. मानसून से पहले गड्ढे तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक गड्ढे में  गोबर की खाद,  एसएसपी,  नीम खली और लिंडेन पाउडर मिलाया जाता है. 

सिंचाई कब और कितनी करें?

अमरूद की खेती में ड्रिप सिंचाई को सबसे प्रभावी माना जाता है. इससे पानी की लगभग 60 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है. सर्दियों में 20 से 25 दिन के बीच सिंचाई सही रहती है. वहीं फूल आने की अवस्था में ज्यादा पानी देने से फूल झड़ सकते हैं. छंटाई के लगभग 120 से 150 दिन बाद अमरूद की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है. गर्म क्षेत्रों में अमरूद के पेड़ साल में दो बार फल दे सकते हैं. जब फल का रंग गहरे हरे से हल्का हरा होने लगे, तब उसे तोड़ना सही माना जाता है. ग्राफ्टिंग से तैयार एक पेड़ से लगभग 350 किलोग्राम तक अमरूद दे सकते हैं. वहीं प्रति एकड़ उत्पादन 6 टन तक पहुंच सकता है. 

2 बीघा में कितनी लागत से बन जाएगा काम?

अगर किसान 2 बीघा जमीन पर अमरूद का बगीचा लगाता है, तो लागत मुख्य रूप से पौधों, गड्ढों की तैयारी, खाद और शुरुआती देखभाल पर निर्भर करती है. अमरूद का एक पौधा सामान्य तौर पर करीब 100 रुपये में मिल जाता है, जबकि कुछ खास किस्मों की कीमत 140 से 200 रुपये तक हो सकती है. एक एकड़ में लगभग 112 पौधे लगाए जा सकते हैं और एक पौधा औसतन 20 से 40 किलोग्राम तक उत्पादन दे सकता है. बाजार में अमरूद की कीमत सामान्य तौर पर 40 से 100 रुपये प्रति किलो तक रहती है. वहीं अमरूद का पौधा आमतौर पर 1 से 2 साल में फल देना शुरू कर देता है और उत्पादन हर साल बढ़ता जाता है. ऐसे में अमरूद की फसल से दो साल बाद कुल इनकम करीब 2.70 लाख रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि निवेश पर लगभग 68,800 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें - दुनिया का पहला किसान कौन था? उसने कौनसी फसल बोई थी, किस देश से था उसका ताल्लुक

Published at : 18 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Guava Garden Earnings Guava Farming
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