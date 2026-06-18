क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?

Fish Farming: आज के युवा जहां कंपनी में नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में पढ़े-लिखे युवा शहरों की चमक-धमक और लाखों के पैकेज को पीछे छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं और मछली पालन को अपना करियर बना रहे हैं. जी हां, यह जानकर हैरानी होगी कि जहां लोग नौकरी की तलाश में गांव से शहर जाते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग भी हैं जो मछली पालन के लिए शहर से गांव आ रहे हैं. यही कारण है कि कई युवा इस क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस कारोबार में कितनी कमाई है.

हिमाचल के साहिल ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल

इसी तरह की एक ताजा मिसाल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सामने आई है. छाडोल गांव के रहने वाले साहिल नाम के एक युवक ने चंडीगढ़ की प्राइवेट नौकरी छोड़कर मछली पालन के जरिए आत्मनिर्भरता हासिल की. उन्होंने यह कदम अकेले नहीं उठाया, बल्कि मत्स्य विभाग और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के सहयोग से उन्होंने अपना यह सफर शुरू किया, और आज वह दूसरे युवाओं के लिए एक नई मिसाल कायम कर चुके हैं. सरकार की इस योजना से उन्हें टैंक बनाने और मछली पालने के लिए वित्तीय मदद के साथ-साथ तकनीकी ट्रेनिंग भी मिली, जिससे उनका यह व्यापार मजबूती से खड़ा हो सका.

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मछली पालन में कितनी होती है कमाई?

अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें कमाई कितनी होती है? साहिल की कहानी इसका सीधा जवाब देती है. उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में 7.50 लाख रुपये का बजट लगाया, जिसमें 3 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी भी शामिल थी, और सिर्फ पहले ही साल में उन्होंने 500 किलो मछली बेचकर 62,500 रुपये कमाए. यह शुरुआत भर थी, क्योंकि उन्होंने टैंक बनवाकर 7000 पंगास मछली के बीज डालने से अपना यह प्रोजेक्ट शुरू किया था. ऐसे ही कई और उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां पुराने पारंपरिक तरीके से अलग, बड़े पैमाने पर मछली पालन करके लोग करोड़ों रुपये तक की सालाना कमाई कर रहे हैं, खासकर जब वे आधुनिक तकनीक और सही मार्केटिंग का सहारा लेते हैं.

आखिर क्यों बढ़ रहा है मछली पालन की ओर युवाओं का रुझान?

इस ट्रेंड के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सरकार का साथ और मछली की हमेशा बनी रहने वाली मांग. शहरों में जहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं, वहां मछली पालन एक ऐसा बिजनेस बन गया है जिसमें मेहनत के साथ धैर्य रखने पर अच्छी और लगातार कमाई की पूरी गुंजाइश है. साथ ही सरकार की योजनाओं से सब्सिडी और ट्रेनिंग मिलने से शुरुआती निवेश का बोझ भी कम हो जाता है.

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