हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFish Farming: क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?

Fish Farming: क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?

Fish Farming: देश के कई युवा नौकरी छोड़कर मछली पालन की ओर रुख कर रहे हैं. सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और बढ़ती मांग के चलते यह व्यवसाय कम निवेश में अच्छी कमाई का अवसर बनता जा रहा है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

Fish Farming: आज के युवा जहां कंपनी में नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में पढ़े-लिखे युवा शहरों की चमक-धमक और लाखों के पैकेज को पीछे छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं और मछली पालन को अपना करियर बना रहे हैं. जी हां, यह जानकर हैरानी होगी कि जहां लोग नौकरी की तलाश में गांव से शहर जाते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग भी हैं जो मछली पालन के लिए शहर से गांव आ रहे हैं. यही कारण है कि कई युवा इस क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि इस कारोबार में कितनी कमाई है. 

हिमाचल के साहिल ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल

इसी तरह की एक ताजा मिसाल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सामने आई है. छाडोल गांव के रहने वाले साहिल नाम के एक युवक ने चंडीगढ़ की प्राइवेट नौकरी छोड़कर मछली पालन के जरिए आत्मनिर्भरता हासिल की. उन्होंने यह कदम अकेले नहीं उठाया, बल्कि मत्स्य विभाग और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के सहयोग से उन्होंने अपना यह सफर शुरू किया, और आज वह दूसरे युवाओं के लिए एक नई मिसाल कायम कर चुके हैं. सरकार की इस योजना से उन्हें टैंक बनाने और मछली पालने के लिए वित्तीय मदद के साथ-साथ तकनीकी ट्रेनिंग भी मिली, जिससे उनका यह व्यापार मजबूती से खड़ा हो सका. 

यह भी पढ़ेंः अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं ताइवानी नींबू? जेब के साथ सेहत भी हो जाएगी तंदुरुस्त

मछली पालन में कितनी होती है कमाई?

अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें कमाई कितनी होती है? साहिल की कहानी इसका सीधा जवाब देती है.  उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में 7.50 लाख रुपये का बजट लगाया, जिसमें 3 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी भी शामिल थी, और सिर्फ पहले ही साल में उन्होंने 500 किलो मछली बेचकर 62,500 रुपये कमाए.  यह शुरुआत भर थी, क्योंकि उन्होंने टैंक बनवाकर 7000 पंगास मछली के बीज डालने से अपना यह प्रोजेक्ट शुरू किया था. ऐसे ही कई और उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां पुराने पारंपरिक तरीके से अलग, बड़े पैमाने पर मछली पालन करके लोग करोड़ों रुपये तक की सालाना कमाई कर रहे हैं, खासकर जब वे आधुनिक तकनीक और सही मार्केटिंग का सहारा लेते हैं. 

आखिर क्यों बढ़ रहा है मछली पालन की ओर युवाओं का रुझान?

इस ट्रेंड के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सरकार का साथ और मछली की हमेशा बनी रहने वाली मांग.  शहरों में जहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं, वहां मछली पालन एक ऐसा बिजनेस बन गया है जिसमें मेहनत के साथ धैर्य रखने पर अच्छी और लगातार कमाई की पूरी गुंजाइश है. साथ ही सरकार की योजनाओं से सब्सिडी और ट्रेनिंग मिलने से शुरुआती निवेश का बोझ भी कम हो जाता है. 

यह भी पढ़ेंः बाजार में हाथों-हाथ बिकता है अंजीर, इस तरीके से करेंगे खेती तो बारिश के सीजन में होगी मोटी कमाई

Published at : 18 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Fish Farming Fish Farming Income Radhan Mantri Matsya Sampada Yojana Fish Farming Success Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Fish Farming: क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?
क्यों लाखों का पैकेज छोड़ मछली पालन की ओर भाग रहे युवा, जानिए कितनी होती है सालाना कमाई?
एग्रीकल्चर
Fruit Protection in Rainy Season: बारिश में नहीं लगेगा फलों में कीड़ा, इन घरेलू उपायों से मंडी व्यापारियों को पहुंचेगा तगड़ा फायदा
बारिश में नहीं लगेगा फलों में कीड़ा, इन घरेलू उपायों से मंडी व्यापारियों को पहुंचेगा तगड़ा फायदा
एग्रीकल्चर
क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम
क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम
एग्रीकल्चर
अगर जानवर नहीं कर रहा जुगाली तो हल्के में ना लें, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां
अगर जानवर नहीं कर रहा जुगाली तो हल्के में ना लें, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
इंडिया
खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'
खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Cocktail 2 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले ही शाहिद की 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
रिलीज से पहले ही 'कॉकटेल 2 ने उड़ाया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले करोड़ों, ये रिकॉर्ड भी बनाया
इंडिया
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
TMC के बाद टूटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो ओवैसी ने कसा तंज, कहा- 'शिकारी नया है, जाल पुराना...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा सांसदों के बगावत का अगुवा होगा अखिलेश यादव का ब्राह्मण सांसद? योगी के मंत्री का बड़ा दावा
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget