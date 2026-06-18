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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदुनिया का पहला किसान कौन था? उसने कौनसी फसल बोई थी, किस देश से था उसका ताल्लुक

दुनिया का पहला किसान कौन था? उसने कौनसी फसल बोई थी, किस देश से था उसका ताल्लुक

Farming News: दुनिया का पहला किसान कौन था? उसने कौनसी फसल बोई थी, किस देश से था उसका ताल्लुक. जानिए करीब 12000 साल पहले हुई खेती की शुरुआत और इंसान की पहली फसल की पूरी कहानी.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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Farming News: दुनिया में तकरीबन 25 फ़ीसदी लोग खेती करते हैं. वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 15 करोड़ लोग खेती के काम में लगे हुए हैं. भले ही पिछले कुछ दशकों के मुकाबले खेती की ओर लोगों का रुझान कम हुआ हो. मगर आज कई लोग ऐसे हैं जो खेती करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है दुनिया में खेती का इतिहास कितना पुराना है. दुनिया का पहला किसान कौन था? 

तो आपको बता दें उसका नाम तो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है लेकिन वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की रिसर्च बताती है कि करीब 12000 साल पहले कुछ इंसानों ने पहली बार ज़मीन में बीज बोने की शुरुआत की थी. जो कि मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंटइलाके में हुआ था जिसे आज हम सीरिया, इराक, तुर्की और जॉर्डन के नाम से जानते हैं.

किस देश से था पहले किसान का ताल्लुक?

अगर दुनिया के नक्शे पर उस जगह को ढूंढना हो जहां पहले किसान ने अपने कदम जमाए थे. तो हमें आज के सीरिया और तुर्की के बॉर्डर वाले इलाकों की तरफ देखना होगा. इतिहासकार बताते हैं कि सीरिया में अबू हुरैरा नाम की एक जगह है. जहां सबसे पहले खेती करने के पक्के सबूत मिले हैं. उस ज़माने में कोई तय देश या सरहदें नहीं हुआ करती थीं. बल्कि कबीले होते थे. 

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यहां रहने वाले नवपाषाण काल के लोगों ने ही सबसे पहले शिकार और जंगलों से खाना जुटाने के लिए मौसम के मिजाज को समझा और नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी को पहचाना. जिससे एक जगह घर बनाकर रहने की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर बड़े-बड़े शहरों और सभ्यताओं को जन्म दिया.

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कौन सी फसल सबसे पहले बोई गई थी?

उस दौर के इंसानों ने सबसे पहले जिस अनाज पर अपना हाथ आजमाया वो था आदिम गेंहू और जौ. सीरिया के उस प्राचीन इलाके में सूखे के हालात बनने लगे थे. जिसकी वजह से जंगली अनाज कम होने लगा था. तब वहां के लोगों ने जंगली गेंहू के दानों को इकट्ठा करके खुद ज़मीन में बोना और सींचना शुरू किया. गेंहू और जौ के अलावा उन्होंने मटर और मसूर जैसी दालें भी उगाईं गईं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News
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