ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सेट पर मिल रही 55% सब्सिडी, कैसे आवेदन कर सकते हैं किसान

Subsidy On Drip Irrigation Sprinkler Set: खेती-किसानी में आजकल सबसे बड़ी टेंशन पानी की किल्लत और बढ़ते बिजली बिल की है. पारंपरिक तरीके से सिंचाई करने में पानी तो बर्बाद होता ही है. तो साथ ही फसल को भी सही नमी नहीं मिल पाती. इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है.

अब अगर आप अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सेट लगवाते हैं. तो आपको सरकार की तरफ से पूरे 55% तक की बंपर सब्सिडी मिलेगी. यानी कि सिस्टम को सेटअप करने का आधे से ज्यादा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इससे न सिर्फ आपके पानी और पैसों की बचत होगी. बल्कि आपकी फसलों की पैदावार भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी. जानें कैसे मिलेगा लाभ.

छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को अलग-अलग कैटगरी में बांटकर सब्सिडी का दायरा तय किया है. अगर आप लघु या सीमांत किसान की कैटगरी में आते हैं. तो आपको इस एडवांस सिंचाई सिस्टम पर सीधे 55% का भारी डिस्काउंट या अनुदान मिलने वाला है. वहीं जो किसान बड़े वर्ग में आते हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है; सरकार उन्हें भी नियमों के हिसाब से करीब 45% तक की अच्छी-खासी सब्सिडी दे रही है.

इस मॉडर्न तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचता है. जिससे खाद और पानी दोनों का नुकसान नहीं होता. कम पानी वाले इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए तो यह स्कीम किसी वरदान से कम नहीं है. क्योंकि इससे सूखी जमीन पर भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है.

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घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के तहत सब्सिडी लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की खतौनी, बिजली का बिल और सबसे जरूरी एग्री-स्टैक फार्मर आईडी. आवेदन करने के लिए आपको सरकार के ऑफिशियल ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाना होगा. वहां जाकर आप ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम की सब्सिडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

ध्यान रहे कि फॉर्म भरते समय अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर का ही इस्तेमाल करें जिससे ओटीपी आने में कोई दिक्कत न हो. फॉर्म जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपकी पात्रता की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर सब्सिडी की राशि सीधे आपके अप्रूव्ड सिस्टम के साथ एडजस्ट कर दी जाएगी.

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