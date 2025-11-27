सर्दियों में घर के अंदर लगाने लायक पांच फलदार पौधे, जानें कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं?

ठंड के मौसम में पौधे उगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मिट्टी ठंडी रहती है और धूप भी कम मिलती है ऐसे में लोग सोचते हैं कि फलदार पौधे घर के अंदर नहीं उग सकते लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, जो कम रोशनी और ठंड के मौसम में भी गमले में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं. फल या फूल भी देते रहते हैं यहां हम आपको पांच ऐसे फलदार पौधों और दो फूलों के पौधों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप घर के अंदर खिड़की बालकनी या कमरे में आराम से रख सकते हैं.



आइए जानते हैं कौन से वह 5 फलदार पौधे जो सर्दियों में घर के अंदर आसानी से उगते हैं.



नींबू

नींबू का पौधा सर्दियों में भी घर के अंदर आसानी से बढ़ जाता है इसकी खुशबूदार पत्तियां घर को ताजगी देती हैं यह कम धूप में भी चल जाता है और सही देखभाल से साल भर फल देता है



स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरी का पौधा छोटा होता है और घर के अंदर गमले में बहुत जल्दी बढ़ता है इसकी लाल मीठी स्ट्रॉबेरी देखने में भी सुंदर लगती है और इसे ज्यादा पानी या तेज धूप की जरूरत नहीं होती है.



अंजीर

अंजीर का पौधा गमले में बहुत अच्छे से चलता है सर्दी में भी इसकी पत्तियां हरी रहती हैं अगर इसे खिड़की के पास हल्की रोशनी मिलती रहे तो यह फूल और फल दोनों देता रहता है.

संतरा

यह छोटा मीठा संतरा देने वाला पौधा घर के अंदर बहुत सुंदर लगता है इसका पौधा कम देखभाल में भी बढ़ जाता है और ठंड में भी हरी पत्तियां बनाए रखता है.



अनानास

अनानास का पौधा देखने में आकर्षक होता है इसकी लंबी पत्तियां घर को सुंदर लुक देती हैं इसे हल्की धूप या खिड़की की रोशनी मिल जाए तो यह सर्दियों में भी बढ़ता रहता है.

