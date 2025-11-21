एक ही खेत में कैसे उगा सकते हैं फूल, सब्जी और अनाज, किसान भाई सीख लें फायदे का सौदा

किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि एक ही जमीन से ज्यादा कमाई कैसे की जाए. खेती की लागत बढ़ती जा रही है, मौसम भी कब क्या कर दे, इसका भरोसा नहीं. ऐसे में अगर कोई तरीका मिल जाए जिससे कम जमीन में भी ज्यादा आमदनी हो सके, तो यह हर किसान के लिए बड़ी राहत होती है. आज हम आपको ऐसा ही तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप एक ही खेत में फूल, सब्जियां और अनाज तीनों उगा सकते हैं. इस खेती को मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी कहा जाता है और इसकी खास बात यह है कि इससे किसान को सालभर अलग-अलग समय पर कमाई होती रहती है.

मल्टी क्रॉपिंग मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसान किसी एक फसल पर निर्भर नहीं रहता. अनाज देर से तैयार होता है, लेकिन सब्जियां जल्दी-जल्दी बिकती रहती हैं और फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है. इससे किसान को तीन अलग-अलग जगहों से आमदनी मिलती रहती है.

फूलों की खेती

खेत की मेड़ या खाली किनारों पर फूलों की खेती आसानी से की जा सकती है. ज्यादातर किसान गेंदा, सूरजमुखी या गुलदाउदी जैसे फूल लगाते हैं क्योंकि इनमें लागत कम आती है और बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं. शादी–पार्टियों, त्योहारों और रोजमर्रा के बाजार में फूलों की मांग हमेशा रहती है. कई किसान सिर्फ फूलों की वजह से 30-40 हजार रुपये तक का फायदा निकाल लेते हैं.

सब्जियां उगाकर रोजाना कमाई

सब्जियां खेती का वह हिस्सा हैं, जो सबसे जल्दी पैसा देती हैं. अगर खेत में लोकी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, तोरई जैसी सब्जियां लगा दी जाएं, तो हर हफ्ते तोड़ाई करके किसान बाजार में बेच सकता है. अनाज की तरह सब्जियों को तैयार होने में महीनों का समय नहीं लगता. इससे कमाई लगातार होती रहती है और किसान की रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.

अनाज

अनाज की फसल किसान की मुख्य आमदनी होती है. धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें खेत के बड़े हिस्से में लगाई जाती हैं. अनाज का फायदा दोहरा होता है. एक तो सालभर की जरूरतें पूरी होती हैं, दूसरा मंडी में बेचकर सुरक्षित आय मिलती है. इसलिए बाकी फसलों के साथ अनाज को शामिल करना खेती का स्थिर आधार बनाता है.

तीनों फसलें एक साथ कैसे लगाएं?

फूलों को खेत की मेड़, किनारों और खाली जगह पर लगाएं

सब्जियों को बीच की जगह या फूलों की कतारों के बीच लगाएं

अनाज को खेत के मुख्य हिस्से में बोएं

पानी और खाद की बचत

यह तरीका इसीलिए भी उपयोगी है क्योंकि इसमें पानी और खाद दोनों की बचत होती है. ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम से सभी फसलों तक सही मात्रा में पानी पहुंच जाता है. साथ ही एक फसल मिट्टी में जो पोषक तत्व कम करती है, दूसरी फसल उसे पूरा कर देती है. इससे मिट्टी कई साल तक उपजाऊ बनी रहती है.



