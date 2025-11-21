हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक ही खेत में कैसे उगा सकते हैं फूल, सब्जी और अनाज, किसान भाई सीख लें फायदे का सौदा

एक ही खेत में कैसे उगा सकते हैं फूल, सब्जी और अनाज, किसान भाई सीख लें फायदे का सौदा

एक ही खेत में फूल, सब्जी और अनाज उगाने की मल्टी क्रॉपिंग तकनीक किसानों को साल भर कमाई का मौका देती है और खेती की लागत भी कम करती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Nov 2025 10:26 AM (IST)
किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि एक ही जमीन से ज्यादा कमाई कैसे की जाए. खेती की लागत बढ़ती जा रही है, मौसम भी कब क्या कर दे, इसका भरोसा नहीं. ऐसे में अगर कोई तरीका मिल जाए जिससे कम जमीन में भी ज्यादा आमदनी हो सके, तो यह हर किसान के लिए बड़ी राहत होती है. आज हम आपको ऐसा ही तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप एक ही खेत में फूल, सब्जियां और अनाज तीनों उगा सकते हैं. इस खेती को मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी कहा जाता है और इसकी खास बात यह है कि इससे किसान को सालभर अलग-अलग समय पर कमाई होती रहती है.

मल्टी क्रॉपिंग मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसान किसी एक फसल पर निर्भर नहीं रहता. अनाज देर से तैयार होता है, लेकिन सब्जियां जल्दी-जल्दी बिकती रहती हैं और फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है. इससे किसान को तीन अलग-अलग जगहों से आमदनी मिलती रहती है.

फूलों की खेती

खेत की मेड़ या खाली किनारों पर फूलों की खेती आसानी से की जा सकती है. ज्यादातर किसान गेंदा, सूरजमुखी या गुलदाउदी जैसे फूल लगाते हैं क्योंकि इनमें लागत कम आती है और बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं. शादी–पार्टियों, त्योहारों और रोजमर्रा के बाजार में फूलों की मांग हमेशा रहती है. कई किसान सिर्फ फूलों की वजह से 30-40 हजार रुपये तक का फायदा निकाल लेते हैं.

सब्जियां उगाकर रोजाना कमाई

सब्जियां खेती का वह हिस्सा हैं, जो सबसे जल्दी पैसा देती हैं. अगर खेत में लोकी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, तोरई जैसी सब्जियां लगा दी जाएं, तो हर हफ्ते तोड़ाई करके किसान बाजार में बेच सकता है. अनाज की तरह सब्जियों को तैयार होने में महीनों का समय नहीं लगता. इससे कमाई लगातार होती रहती है और किसान की रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.

अनाज

अनाज की फसल किसान की मुख्य आमदनी होती है. धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें खेत के बड़े हिस्से में लगाई जाती हैं. अनाज का फायदा दोहरा होता है. एक तो सालभर की जरूरतें पूरी होती हैं, दूसरा मंडी में बेचकर सुरक्षित आय मिलती है. इसलिए बाकी फसलों के साथ अनाज को शामिल करना खेती का स्थिर आधार बनाता है.

तीनों फसलें एक साथ कैसे लगाएं?

  • फूलों को खेत की मेड़, किनारों और खाली जगह पर लगाएं
  • सब्जियों को बीच की जगह या फूलों की कतारों के बीच लगाएं
  • अनाज को खेत के मुख्य हिस्से में बोएं

पानी और खाद की बचत

यह तरीका इसीलिए भी उपयोगी है क्योंकि इसमें पानी और खाद दोनों की बचत होती है. ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिस्टम से सभी फसलों तक सही मात्रा में पानी पहुंच जाता है. साथ ही एक फसल मिट्टी में जो पोषक तत्व कम करती है, दूसरी फसल उसे पूरा कर देती है. इससे मिट्टी कई साल तक उपजाऊ बनी रहती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 10:26 AM (IST)
Embed widget