Organic Fertilizer Making Tips: खेतों में अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से न सिर्फ हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, बल्कि खेती की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है. इसका सीधा असर किसानों की जेब और लोगों की सेहत दोनों पर पड़ रहा है. इस समस्या का सबसे बेस्ट और परमानेंट सोल्यूशन है कि हम केमिकल छोड़ें और घर पर ही प्राकृतिक तरीके से बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद तैयार करें.

घर के किचन से निकलने वाले वेस्ट और डेली यूज की चीजों से बनने वाली यह खाद पूरी तरह नेचुरल होती है, जिससे मिट्टी को सारे जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस देसी फॉर्मूले को अपनाने से आपकी लागत लगभग जीरो हो जाएगी और फसलों की क्वालिटी इतनी शानदार होगी कि आपको मार्केट में इसके बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे.

किचन वेस्ट और केंचुए से बनाएं खाद

घर पर बेस्ट क्वालिटी की ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. बल्कि आपके किचन से रोजाना निकलने वाला कचरा ही इसका सबसे बड़ा सोर्स है. सब्जी और फलों के छिलके, बची हुई चायपत्ती और सूखे पत्तों को एक बड़े गड्ढे या कंपोस्ट बिन में इकट्ठा करना शुरू करें. इस कचरे को जल्दी और बेहतर तरीके से सड़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा गोबर और केंचुआ मिला दें.

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केंचुए इस पूरे वेस्ट को बहुत तेजी से खाकर बेहतरीन वर्मीकंपोस्ट यानी केंचुआ खाद में बदल देते हैं. जिसे खेती के लिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं. जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने और उनके तेजी से विकास में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं.

कम लागत में मिट्टी का कायाकल्प

इस घरेलू ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह मिट्टी की जलधारण क्षमता यानी पानी रोकने की ताकत को बढ़ा देती है. जिससे फसलों को बार-बार सींचने की जरूरत नहीं पड़ती. केमिकल खाद की तरह इसके इस्तेमाल से मिट्टी कड़क नहीं होती. बल्कि लंबे समय तक भुरभुरी और उपजाऊ बनी रहती है.

होती है अच्छी खासी बचत

लागत की बात करें तो चूंकि यह खाद पूरी तरह मुफ्त की चीजों से तैयार होती है. इसलिए किसानों का बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीदने का मोटा खर्च सीधे-सीधे बच जाता है. जब कम खर्च में फसल की पैदावार तीन गुना तक बढ़ जाती है. तो किसानों को सीधा छप्परफाड़ मुनाफा मिलता है. इस मॉडर्न और इको-फ्रेंडली तरीके को अपनाकर आप अपनी जमीन को भी बंजर होने से बचा सकते हैं और अपनी कमाई को भी डबल कर सकते हैं.

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