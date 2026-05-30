बारिश के सीजन में खाली पड़ी जमीन पर करें इस फसल की खेती, कुछ ही दिन में होगी तगड़ी कमाई

Tomato Cultivation Tips: अक्सर किसान भाई रबी की फसल काटने के बाद बारिश के सीजन में अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं. जिससे उन्हें कोई आमदनी नहीं होती. लेकिन आप इस मानसून अपने खाली पड़े खेतों से भी छप्परफाड़ कमाई कर सकते हैं. इस मौसम में टमाटर की खेती करना आपके लिए सबसे बेस्ट और घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं साबित होगा.

बारिश के दिनों में मार्केट में टमाटर की सप्लाई काफी कम हो जाती है. जिसकी वजह से इसके दाम आसमान छूने लगते हैं और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप सही आधुनिक तकनीक के साथ मानसून में टमाटर की नर्सरी तैयार करके इसकी रोपाई कर दें. तो महज कुछ ही दिनों के भीतर यह फसल आपको बंपर मुनाफा देकर मालामाल बना सकती है.

बारिश के लिए टॉप वैरायटी

मानसून के मौसम में टमाटर की बंपर पैदावार लेने के लिए सबसे जरूरी है सही और उन्नत किस्मों का चुनाव करना. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस सीजन में स्वर्ण वैभव, स्वर्ण नवीन, पूसा हाइब्रिड-2 और अर्का रक्षक जैसी हाइब्रिड किस्में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. क्योंकि इनमें बीमारियों से लड़ने की गजब की क्षमता होती है. जून और जुलाई का महीना इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है.

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नर्सरी का सही मैनेजमेंट

नर्सरी बनाते समय ध्यान रखें कि बेड जमीन से थोड़े ऊंचे हों ताकि बारिश का पानी जमा न हो सके. जब पौधे करीब 20 से 25 दिन के हो जाएं और उनमें मजबूत जड़ें आ जाएं. तब उन्हें मुख्य खेत में शिफ्ट कर देना चाहिए. रोपाई करते समय पौधों के बीच सही दूरी रखना बेहद जरूरी है.

कम लागत में छप्परफाड़ पैदावार

टमाटर की इस मानसूनी फसल को कामयाब बनाने के लिए वॉटर ड्रेनेज का अच्छा इंतजाम होना चाहिए. क्योंकि खेतों में पानी रुकने से पौधों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. टमाटर की बेलों को सहारा देने के लिए बांस और तार की मदद से स्टेकिंग जरूर करें जिससे फल मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर खराब न हों. इस तकनीक को अपनाने से न सिर्फ टमाटर की क्वालिटी एकदम नंबर वन रहती है. बल्कि प्रति एकड़ पैदावार भी कई गुना बढ़ जाती है.

तगड़ी कमाई का फॉर्मूला

रोपाई के लगभग 60 से 70 दिनों बाद टमाटर टूटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं. जब मार्केट में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा होता है. तब आपकी यह कम लागत वाली फसल आपको सीधे लखपति बना देती है.

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