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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबारिश के सीजन में खाली पड़ी जमीन पर करें इस फसल की खेती, कुछ ही दिन में होगी तगड़ी कमाई

बारिश के सीजन में खाली पड़ी जमीन पर करें इस फसल की खेती, कुछ ही दिन में होगी तगड़ी कमाई

Tomato Cultivation Tips: मानसून के मौसम में खाली खेतों में टमाटर की उन्नत किस्में लगाकर किसान भाई तगड़ी कमाई कर सकते हैं. सही जल निकासी और स्टेकिंग तकनीक अपनाकर कम समय में बंपर मुनाफा मिलता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 30 May 2026 04:02 PM (IST)
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Tomato Cultivation Tips: अक्सर किसान भाई रबी की फसल काटने के बाद बारिश के सीजन में अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं. जिससे उन्हें कोई आमदनी नहीं होती. लेकिन आप इस मानसून  अपने खाली पड़े खेतों से भी छप्परफाड़ कमाई कर सकते हैं. इस मौसम में टमाटर की खेती करना आपके लिए सबसे बेस्ट और घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं साबित होगा. 

बारिश के दिनों में मार्केट में टमाटर की सप्लाई काफी कम हो जाती है. जिसकी वजह से इसके दाम आसमान छूने लगते हैं और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप सही आधुनिक तकनीक के साथ मानसून में टमाटर की नर्सरी तैयार करके इसकी रोपाई कर दें. तो महज कुछ ही दिनों के भीतर यह फसल आपको बंपर मुनाफा देकर मालामाल बना सकती है.

बारिश के लिए टॉप वैरायटी

मानसून के मौसम में टमाटर की बंपर पैदावार लेने के लिए सबसे जरूरी है सही और उन्नत किस्मों का चुनाव करना. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस सीजन में स्वर्ण वैभव, स्वर्ण नवीन, पूसा हाइब्रिड-2 और अर्का रक्षक जैसी हाइब्रिड किस्में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. क्योंकि इनमें बीमारियों से लड़ने की गजब की क्षमता होती है. जून और जुलाई का महीना इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है. 

यह भी पढ़ें: खेतों में केमिकल डालना बंद करें, घर की चीजों से बनाएं बेस्ट ऑर्गेनिक खाद, कम खर्च में फसल देगी छप्परफाड़ मुनाफा

नर्सरी का सही मैनेजमेंट

नर्सरी बनाते समय ध्यान रखें कि बेड जमीन से थोड़े ऊंचे हों ताकि बारिश का पानी जमा न हो सके. जब पौधे करीब 20 से 25 दिन के हो जाएं और उनमें मजबूत जड़ें आ जाएं. तब उन्हें मुख्य खेत में शिफ्ट कर देना चाहिए. रोपाई करते समय पौधों के बीच सही दूरी रखना बेहद जरूरी है.

कम लागत में छप्परफाड़ पैदावार

टमाटर की इस मानसूनी फसल को कामयाब बनाने के लिए वॉटर ड्रेनेज का अच्छा इंतजाम होना चाहिए. क्योंकि खेतों में पानी रुकने से पौधों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. टमाटर की बेलों को सहारा देने के लिए बांस और तार की मदद से स्टेकिंग जरूर करें जिससे फल मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर खराब न हों. इस तकनीक को अपनाने से न सिर्फ टमाटर की क्वालिटी एकदम नंबर वन रहती है. बल्कि प्रति एकड़ पैदावार भी कई गुना बढ़ जाती है. 

तगड़ी कमाई का फॉर्मूला

रोपाई के लगभग 60 से 70 दिनों बाद टमाटर टूटने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं. जब मार्केट में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा होता है. तब आपकी यह कम लागत वाली फसल आपको सीधे लखपति बना देती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 May 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Farming Farming News Monsoon Farming
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