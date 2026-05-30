हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहर बार नीलगाय कर देती है फसल को बर्बाद, ये देसी तरीका अपनाएं किसान

हर बार नीलगाय कर देती है फसल को बर्बाद, ये देसी तरीका अपनाएं किसान

Crop Protection From Nilgai: खेतों में नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों के लिए सड़े अंडे का देसी घोल और पुरानी साड़ियों की फेंसिंग सबसे कारगर इलाज है. इसकी तेज गंध से नीलगाय फसलों से दूर रहती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 30 May 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

Crop Protection From Nilgai: किसानों के लिए रात-दिन मेहनत करके फसल उगाना जितना बड़ा काम है. उतना ही बड़ा सिरदर्द उसे आवारा पशुओं और नीलगाय से बचाना बन चुका है. नीलगाय अक्सर झुंड में आती हैं और देखते ही देखते हरी-भरी खड़ी फसल को चरकर या रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं. इनसे अपनी फसल को बचाने के लिए कई किसान भाई महंगे कटीले तार या फेंसिंग का सहारा लेते हैं. जिसमें भारी-भरकम खर्च आता है और हर किसी के बजट में यह फिट नहीं बैठता.

लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि हमारे पास ऐसा बेहद सस्ता और असरदार देसी नुस्खा है जो बिना किसी खर्च के नीलगाय को आपके खेत से कोसों दूर रखेगा. इस आसान और घरेलू तरीके को अपनाकर आप अपनी फसलों की 100 परसेंट सुरक्षा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इस देसी तरीके के बारे में पूरी जानकारी.

सड़े अंडे के घोल का नुस्खा 

नीलगाय को खेत से दूर रखने का सबसे पहला और सबसे खतरनाक देसी तरीका है सड़े हुए अंडों का एक खास घोल तैयार करना. इसके लिए आपको बस कुछ अंडे लेकर उन्हें पानी में फोड़कर कुछ दिनों के लिए धूप में छोड़ देना है.  जिससे वे बुरी तरह सड़ जाएं और उनमें से भयंकर बदबू आने लगे. 

पत्तियों पर छिड़क दें

इसके बाद इस बेहद बदबूदार पानी में थोड़ा वाशिंग पाउडर और पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. जिससे यह पत्तियों पर आसानी से चिपक सके. अब इस कड़क मिक्चर को स्प्रे मशीन की मदद से अपने खेत के चारों तरफ मेड़ों पर और फसलों की बाहरी बाउंड्री पर अच्छी तरह छिड़क दें.

यह भी पढ़ें: केसर के बाद ये है दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला, जानें कैसे करें वनीला की खेती?

सूंघते ही नीलगाय भागेंगी दूर

इस सड़े अंडे की असहनीय और तीखी गंध को सूंघते ही नीलगाय को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और वे आपके खेत की तरफ देखना भी बंद कर देती हैं. इस सड़े अंडे के स्प्रे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह नेचुरल है और इससे फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता जबकि नीलगाय इसकी स्मेल से मीलों दूर भागती हैं. 

जीरो बजट का तरीका भी है

इसके साथ ही आप एक और जीरो बजट वाला तरीका अपना सकते हैं. जिसमें खेत के चारों तरफ बांस गाड़कर रंग-बिरंगी पुरानी साड़ियों की एक दीवार जैसी फेंसिंग बना दी जाती है. हवा चलने पर जब ये साड़ियां हिलती हैं. तो नीलगाय को दूर से ही किसी इंसान के होने का भ्रम होता है. इसके अलावा मेड़ों पर चमकीली टेप या रिबन बांधने से जो धूप में चमकती हैं और हवा से आवाज करती हैं नीलगाय डरकर तुरंत अपना रास्ता बदल लेती हैं. 

यह भी पढ़ें: बिना खेत के ऐसे उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी की फसल, हर सीजन में रहती है डिमांड

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 30 May 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Nilgai Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
हर बार नीलगाय कर देती है फसल को बर्बाद, ये देसी तरीका अपनाएं किसान
हर बार नीलगाय कर देती है फसल को बर्बाद, ये देसी तरीका अपनाएं किसान
एग्रीकल्चर
Black Rice Farming: Black Rice की खेती से बढ़ रही कमाई, आखिर इतना महंगा क्यों बिकता है ये चावल?
Black Rice की खेती से बढ़ रही कमाई, आखिर इतना महंगा क्यों बिकता है ये चावल?
एग्रीकल्चर
Kharif Crop Subsidy Scheme 2026: खरीफ सीजन के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेंगे प्रमाणित बीच, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ?
खरीफ सीजन के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेंगे प्रमाणित बीच, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ?
एग्रीकल्चर
बिना खेत के ऐसे उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी की फसल, हर सीजन में रहती है डिमांड
बिना खेत के ऐसे उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी की फसल, हर सीजन में रहती है डिमांड
Advertisement

वीडियोज

UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Tata Tiago Ev facelift vs old: Kya changes hain? #tata #tatatiago #autolive
नई Tata Tiago EV Facelift से Petrol Car भूल जाएंगे? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, आगरा में ताजमहल और अब जैसलमेर... भारत आईं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी का पूरा रूटीन
दिल्ली में अक्षरधाम, आगरा में ताजमहल और जैसलमेर... भारत आईं ट्रंप की बेटी टिफनी का रूटीन
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर आया RSS का पहला रिएक्शन, कहा- भारत के  जेन-Z...
कॉकरोच जनता पार्टी पर आया RSS का पहला रिएक्शन, कहा- भारत के  जेन-Z...
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Karuppu Box Office Worldwide: तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार हुई कमाई
तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
यूटिलिटी
राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन
राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget