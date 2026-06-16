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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग

सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग

Fennel Farming Tips: पारंपरिक फसलों के नुकसान से बचने के लिए किसान अब सौंफ की खेती अपना सकते हैं. सरकार इसकी फ्री ट्रेनिंग दे रही है. जिससे कम लागत और कम पानी में बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Jun 2026 12:24 PM (IST)
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Fennel Farming Tips: रोज-रोज पारंपरिक फसलों के घाटे से परेशान किसानों के लिए कम लागत में बंपर मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन मौका सामने आया है. किचन के मसालों से लेकर माउथ फ्रेशनर और आयुर्वेदिक दवाइयों तक, सौंफ की डिमांड मार्केट में पूरे 12 महीने हाई रहती है. इसी भारी डिमांड को देखते हुए और किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए अब सरकार आगे आई है और इसके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है.

आमतौर पर कुछ सीमित राज्यों में उगने वाली सौंफ अब देश के नए क्षेत्रों में उगाई जा रही है. इस नए तरीके को अपनाकर किसान अपनी खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं. जिसके लिए सरकार की इस फ्री ट्रेनिंग स्कीम का फायदा उठाकर सही और वैज्ञानिक तरीका सीखना बेहद जरूरी है.

सरकार की ट्रेनिंग के साथ शुरुआत

सौंफ की खेती को बड़े पैमाने पर प्रमोट करने के लिए सरकार किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग करने के गुर सिखा रही है. नई जगहों पर इसका सफल ट्रायल होने के बाद अब वहां के लोकल किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए इस खेती से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है. कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक सौंफ की खेती के लिए बलुई दोमट या चिकनी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है. जिसमें जलभराव की समस्या न हो.

यह किस्म सबसे बेस्ट

फसल की अच्छी पैदावार के लिए राजेंद्र सौरभ जैसी उन्नत और हाइब्रिड किस्मों के बीजों का ही सिलेक्शन करना चाहिए. इस सरकारी ट्रेनिंग में किसानों को सही समय पर बुवाई, मिट्टी की तैयारी, नर्सरी मैनेजमेंट और बीज की सही मात्रा के बारे में पूरी जानकारी प्रैक्टिकल तरीके से दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: किचन गार्डन में कैसे उगाएं टिंडे,खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन

कम लागत में बंपर मुनाफा 

इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और यह कम पानी में भी आसानी से सरवाइव कर जाती है. पौधे लगाने के बाद खेत में खरपतवार न उगे इसके लिए समय-समय पर हल्की निराई-गुड़ाई और हल्की सिंचाई की जरूरत होती है. अक्टूबर से नवंबर के बीच का समय इसकी बुवाई के लिए सबसे परफेक्ट और सटीक माना जाता है.

मार्केट में मिलते हैं अच्छे रेट

जब फसल पककर तैयार हो जाती है. तो इसके गुच्छों को तब काटा जाता है जब वे पूरी तरह से सूखकर हरे से हल्के पीले या भूरे होने लगें. मार्केट में अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की सौंफ के रेट हमेशा आसमान छूते हैं. इसलिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान अपनी नॉर्मल फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा नेट प्रॉफिट आसानी से जेब में डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Duck Farming: 1000 बत्तख पालने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, इनसे हर महीने कितनी कमाई कर सकते हैं किसान?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Jun 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fennel Farming Tips Farming News
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