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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरDuck Farming: 1000 बत्तख पालने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, इनसे हर महीने कितनी कमाई कर सकते हैं किसान?

Duck Farming: 1000 बत्तख पालने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, इनसे हर महीने कितनी कमाई कर सकते हैं किसान?

अगर आप भी एक किसान है और कम लागत में मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बत्तख पालन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस बिजनेस को आप मात्र 1000 बत्तखों के साथ शुरू कर सकते हैं

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Jun 2026 10:04 AM (IST)
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Duck Farming: किसान अब खेती के साथ ही कई अलग-अलग तरह के बिजनेस करके भी अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं. अगर आप भी एक किसान है और कम लागत में मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बत्तख पालन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस बिजनेस को आप मात्र 1000 बत्तखों के साथ शुरू कर सकते हैं, जिससे आप महीने में लाखों की कमाई भी कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको 1000 बत्तख पालने के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए और इससे महीने की कितनी कमाई आप कर सकते हैं. 

1000 बत्तख पालने के लिए कितनी चाहिए जगह?

अगर कोई किसान 1000 बत्तखों के साथ डक फार्मिंग शुरू करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले रहने के लिए करीब 11,00 वर्ग फीट का शेड तैयार करना होगा. इसके अलावा बत्तखों के तैरने और नेचुरल एनवायरमेंट में रहने के लिए 1 बीघा जमीन पर तालाब  और तालाब के पास लगभग 1 और 2 कट्ठा खुली जमीन होनी चाहिए. जहां बच्चे दिनभर घूम सके. अगर किसान के पास पहले से जमीन और तालाब मौजूद है, तो शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है. 

बत्तख पालने के लिए कहां से खरीदें बत्तख?

किसान अपनी जरूरत और बजट के अनुसार एक दिन के चूजे, 10 से 15 दिन के बच्चे या फिर 4 महीने की सयानी बत्तख खरीद सकते हैं. एक दिन का चूजा करीब 32 रुपये, 10 दिन का 50 रुपये और 15 दिन का बच्चा 75 रुपये तक मिल जाता है. वहीं अंडा देने वाली 4 महीने की बत्तख की कीमत 300 से 320 रुपये तक होती है. इसके अलावा शुरुआती दिनों में चूजों को परी स्टार्टर और स्टार्टर फीड दिया जाता है. बड़े होने पर ग्रोवर दाना खिलाया जाता है. बत्तखें चावल, मक्का, चोकर, घोंघे, मछली और तालाब में मिलने वाले कीड़े-मकोड़े भी खाती है. 1000 वयस्क बत्तख रोजाना लगभग 120 किलो दाना खाती है, जिस पर करीब ढाई हजार से 3000 खर्च आता है. 

1000 बत्तखें रोज कितने देती हैं अंडे?

अगर किसान 4 महीने की सयानी बत्तख खरीदा है, तो फार्म पर आने के 15 से 20 दिन के अंदर अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है. यही वजह है कि कई किसान छोटे चूजों के बजाय सीधे अंडा देने वाली बत्तख खरीदना पसंद करते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार 1000 बत्तखों से रोजाना करीब 700 अंडे मिल सकते हैं. अगर तालाब और पानी की अच्छी व्यवस्था हो तो अंडा उत्पादन  800 से 900 अंडे प्रतिदिन तक पहुंच सकता है.

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अंडे बेचकर कितनी होती है कमाई?

अगर 700 अंडों को  8 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचा जाए तो किसान को रोजाना करीब 5,600 की आमदनी होती है. इसमें से दाने और दूसरे खर्च निकालने के बाद करीब 2 से ढाई हजार रुपये तक मुनाफा बच सकता है. रोजाना 2000 से ढाई हजार रुपये की बचत के हिसाब से किसान हर महीने 60 से 75 हजार रुपये तक कमा सकता है. वहीं सालाना कमाई 7 से 9 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. अगर अंडों का उत्पादन ज्यादा हो और बाजार में अच्छी कीमत मिले तो मुनाफा और बढ़ सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 Jun 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Duck Farming 1000 Duck Farming Duck Farm Business Duck Egg Production
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