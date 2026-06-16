किचन गार्डन में कैसे उगाएं टिंडे,खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन

Apple Gourd In Kitchen Garden: अगर आप भी रोज-रोज आज खाने में क्या बनेगा वाली माथापच्ची से परेशान हैं. तो अपने घर की कल्टीवेशन लिस्ट में टिंडे को शामिल कर लीजिए. अक्सर लोग टिंडे को बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन जब आप अपनी बालकनी या छत पर उगे फ्रेश और ऑर्गेनिक टिंडे की सब्जी खाएंगे. तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे.

घर के किचन गार्डन में टिंडे को उगाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं. बस आपको सही तरीका और थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है. तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप अपने घर के किचन गार्डन में टिंडे उगा सकते हैं.

बीज लगाने का सही तरीका

टिंडे को अपने घर में उगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों की जरूरत होगी. जो किसी भी नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे. इसके बाद एक बड़ा गमला या ग्रो बैग लें जिसका साइज कम से कम 12 से 15 इंच होना चाहिए ताकि पौधों की जड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिले.

ऐसे तैयार करें मिट्टी

मिट्टी तैयार करते समय नॉर्मल मिट्टी में 40% वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद और थोड़ी सी कोकोपीट मिला लें. इससे मिट्टी बिल्कुल पोरस और न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगी. अब गमले के बीच में लगभग आधा इंच गहरा गड्ढा करके दो-तीन बीज डाल दें और ऊपर से हल्की मिट्टी से ढककर पानी का स्प्रे कर दें.

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पौधों की देखभाल

बीज लगाने के लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर छोटे-छोटे पौधे बाहर आने लगेंगे जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो इनमें से सिर्फ सबसे मजबूत पौधे को ही गमले में रखें. टिंडे की बेल को बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है, इसलिए गमले को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां दिन में कम से कम 5-6 घंटे की सीधी धूप आती हो. चूंकि यह एक बेल वाली सब्जी है. तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए किसी लकड़ी या नेट का सपोर्ट यानी ट्रेलिस जरूर दें जिससे फल जमीन को न छुएं.

60 से 70 दिनों में टिंडे तैयार

मिट्टी में हमेशा हल्की नमी बनाकर रखें, लेकिन ओवर-वॉटरिंग से बचें और हर 20 दिन में थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद देते रहें. लगभग 60 से 70 दिनों में आपकी मेहनत रंग लाएगी और बेल पर फ्रेश, रसीले टिंडे तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे.

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