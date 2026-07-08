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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video

चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video

TMC-BJP Clash: रैली के दौरान जब BJP और TMC समर्थक भिड़े, तब कोलकाता पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब समझाने-बुझाने से बात नहीं बनी, तब पुलिस ने घटनास्थल पर लाठीचार्ज कर दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Jul 2026 07:46 PM (IST)
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  • टीएमसी ने बारुईपुर घटना के विरोध में कोलकाता में रैली की।
  • बीजेपी समर्थकों ने अंडे फेंके, ‘चोर-चोर’ नारे लगाए, हाथापाई हुई।
  • पुलिस लाठीचार्ज के बावजूद, ममता बनर्जी की रैली आगे बढ़ी।
  • ममता बनर्जी ने पुलिस पर निष्पक्षता का अभाव बताया।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार (8 जुलाई, 2026) को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के यूथ विंग ने बारुईपुर में 11 साल की नाबालिग बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के विरोध में रैली निकाली, लेकिन रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई.

रैली के दौरान बंगाल में सतारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के समर्थकों के विरोध में चोर-चोर के नारे लगाए, उन पर अंडों से हमला किया और इसके बाद स्थिति हाथापाई तक भी पहुंच गई. 

झड़प के बावजूद नहीं रूकी ममता बनर्जी की रैली 

यह घटना तब हुई जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी यूथ विंग की विरोध रैली दक्षिणी कोलकाता के बालीगंज फारी इलाके से हाजरा मोड़ की तरफ बढ रही थी. इस दौरान उनके खिलाफ चोर-चोर के नारे लगने लगे और उन पर अंडे भी फेंके गए. हालांकि, जब टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हुई, तब मौके पर मौजूद कोलकाता पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब समझाने-बुझाने से बात नहीं बनी, तब पुलिस ने घटनास्थल पर लाठीचार्ज कर दिया.

हालांकि, रैली की शुरुआत में झड़प होने के बावजूद ममता बनर्जी की रैली नहीं रूकी और लगातार वो आगे बढ़ती गईं. बालीगंज फारी से शुरू हुई विरोध रैली तीन किलोमीटर लंबे रास्ते पर धीरे-धीरे बढ़ते हुए ममता बनर्जी के आवास के करीब हाजरा मोड़ पर खत्म हुई. 

ममता बनर्जी ने पुलिस पर लगाए आरोप

वहीं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने रैली के दौरान हुए झड़प को लेकर कोलकाता पुलिस पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस भाजपा के एक भाग के तौर पर काम कर रही है. उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कोलकाता पुलिस राज्य के आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती है और हमारे कार्यक्रम में मुश्किलें बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है.’ 

यह भी पढ़ेंः ममता बनर्जी की TMC के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, पांच ठिकानों पर छापेमारी, बैंक अकाउंट में 440 करोड़ रुपये फ्रीज

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 08 Jul 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
TMC Kolkata BJP WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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