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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफसल बेचने के लिए नहीं काटने होंगे मंडियों के चक्कर, इस पोर्टल से घर बैठे महंगी बिकेंगी फसलें

फसल बेचने के लिए नहीं काटने होंगे मंडियों के चक्कर, इस पोर्टल से घर बैठे महंगी बिकेंगी फसलें

E-Nam Portal: ई-नाम पोर्टल के जरिए किसान अब बिना बिचौलियों के अपनी फसलें देश भर की मंडियों में ऑनलाइन बेच सकते हैं. घर बैठे उपज के सही दाम मिलने से किसानों का समय और पैसा दोनों बच रहा है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 May 2026 06:59 AM (IST)
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E-Nam Portal:  अक्सर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काटने पड़ते हैं. और कई बार वह बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते हैं. जिससे उन्हें नुकसान होता है. मगर इस डिजिटल दौर में अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम (e-NAM) पोर्टल ने देश के कृषि सेक्टर का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है. 

यह एक ऐसा आधुनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो देशभर की कृषि उपज मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है. इस डिजिटल पोर्टल की मदद से किसान अपने घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी के व्यापारियों को अपनी फसल सीधे ऑनलाइन ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. इससे न सिर्फ किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है बल्कि उनका समय और ट्रांसपोर्ट का भारी खर्च भी बच रहा है. जान लें इसके बारे में पूरी जानकारी.

ऑनलाइन फसल बेचने के बड़े फायदे

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. पोर्टल के जरिए फसल की क्वालिटी के हिसाब से बोलियां लगाई जाती हैं. जिससे किसानों को एकदम सही और अधिकतम बाजार मूल्य मिलता है. इसमें पूरी प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या छिपे हुए शुल्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती. 

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फसल बिकने के तुरंत बाद उसका भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसके अलावा, किसान इस पोर्टल पर देश की अलग-अलग मंडियों में चल रहे फसलों के लाइव भाव भी आसानी से चेक कर सकते हैं. जिससे उन्हें सही समय पर सही सौदा करने में मदद मिलती है.

रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

ई-नाम पोर्टल का लाभ उठाने के लिए किसानों और व्यापारियों को इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि बेहद आसान है. किसान भाई ई-नाम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करके फ्री में साइन-अप कर सकते हैं. 

ऐसे करें पोर्टल का इस्तेमाल

रजिस्ट्रेशन के बाद किसान अपनी फसल को नजदीकी ई-नाम मंडी में ले जाते हैं जहां अत्याधुनिक लैब में फसल की क्वालिटी की जांच की जाती है. क्वालिटी की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसे देखकर देश भर के खरीदार अपनी ऑनलाइन बोली लगाते हैं. सबसे ऊंची बोली पसंद आने पर किसान उसे स्वीकार कर अपनी फसल घर बैठे बेच सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
 Agriculture E-NAM Portal Farming News Scheme For Farmers
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