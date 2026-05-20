फसल बेचने के लिए नहीं काटने होंगे मंडियों के चक्कर, इस पोर्टल से घर बैठे महंगी बिकेंगी फसलें

E-Nam Portal: अक्सर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर काटने पड़ते हैं. और कई बार वह बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते हैं. जिससे उन्हें नुकसान होता है. मगर इस डिजिटल दौर में अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम (e-NAM) पोर्टल ने देश के कृषि सेक्टर का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है.

यह एक ऐसा आधुनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो देशभर की कृषि उपज मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है. इस डिजिटल पोर्टल की मदद से किसान अपने घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी के व्यापारियों को अपनी फसल सीधे ऑनलाइन ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं. इससे न सिर्फ किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है बल्कि उनका समय और ट्रांसपोर्ट का भारी खर्च भी बच रहा है. जान लें इसके बारे में पूरी जानकारी.

ऑनलाइन फसल बेचने के बड़े फायदे

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. पोर्टल के जरिए फसल की क्वालिटी के हिसाब से बोलियां लगाई जाती हैं. जिससे किसानों को एकदम सही और अधिकतम बाजार मूल्य मिलता है. इसमें पूरी प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या छिपे हुए शुल्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती.

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फसल बिकने के तुरंत बाद उसका भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसके अलावा, किसान इस पोर्टल पर देश की अलग-अलग मंडियों में चल रहे फसलों के लाइव भाव भी आसानी से चेक कर सकते हैं. जिससे उन्हें सही समय पर सही सौदा करने में मदद मिलती है.

रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

ई-नाम पोर्टल का लाभ उठाने के लिए किसानों और व्यापारियों को इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि बेहद आसान है. किसान भाई ई-नाम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करके फ्री में साइन-अप कर सकते हैं.

ऐसे करें पोर्टल का इस्तेमाल

रजिस्ट्रेशन के बाद किसान अपनी फसल को नजदीकी ई-नाम मंडी में ले जाते हैं जहां अत्याधुनिक लैब में फसल की क्वालिटी की जांच की जाती है. क्वालिटी की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसे देखकर देश भर के खरीदार अपनी ऑनलाइन बोली लगाते हैं. सबसे ऊंची बोली पसंद आने पर किसान उसे स्वीकार कर अपनी फसल घर बैठे बेच सकते हैं.

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