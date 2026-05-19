गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान

इस नए तरीके के तहत किसान गोबर को सीधे खेतों में डालने के बजाय उसे एक खास प्रक्रिया से जलाकर राख और आधी जली खाद का मिश्रण तैयार करते हैं. गोबर को सही तरीके से जलाकर बनाई गई यह विशेष जैविक खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है जिससे पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं.