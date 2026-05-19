एक्सप्लोरर
गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान
Farming Tips: महंगे रसायनों को छोड़ अब किसान गोबर को खास तरीके से जलाकर जादुई जैविक खाद तैयार कर रहे हैं. भिंडी और साग की खेती के लिए यह देसी फॉर्मूला बेहद असरदार है.
देश के कई किसान खेती की लागत को कम करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहद अनोखे और देसी जुगाड़ अपना रहे हैं. रासायनिक खादों के महंगे खर्च और उनके नुकसान से बचने के लिए अब पारंपरिक गोबर की खाद को बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया जा रहा है जो फसलों के लिए अमृत साबित हो रही है.
1/6
2/6
Published at : 19 May 2026 05:31 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान
एग्रीकल्चर
6 Photos
गर्मियों में खीरे के पौधे में कब और कितना पानी डालना है सही? एक्सपर्ट्स से जानें सटीक तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
मौसम के उतार-चढ़ाव से फटने लगी है पेड़ में लगी लीची, एक्सपर्ट से जानें अब क्या करें किसान?
एग्रीकल्चर
6 Photos
मक्के की फसल को नमी से बचाने की तगड़ी ट्रिक, स्टोरेज का यह नया तरीका फसल को रखेगा एकदम फ्रेश
एग्रीकल्चर
6 Photos
छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश
एग्रीकल्चर
7 Photos
खेती करने वाले हर किसान के पास होनी चाहिए ये 7 मशीनें, मेहनत के साथ बचाएंगी पैसा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? गर्मी में शाम को पानी देने से सूख सकते हैं पौधे, जानें सही तरीका
एग्रीकल्चर
अपने खेत में लगाएं पपीता वैरायटी का खरबूजा, सीजन में छाप लेंगे बंपर पैसा
एग्रीकल्चर
खेत में इतनी दूरी पर लगाएं आम के पौधे, इन खास वेरायटियों से हर साल होगी लाखों की छप्परफाड़ कमाई
एग्रीकल्चर
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान