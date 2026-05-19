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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान

गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान

Farming Tips: महंगे रसायनों को छोड़ अब किसान गोबर को खास तरीके से जलाकर जादुई जैविक खाद तैयार कर रहे हैं. भिंडी और साग की खेती के लिए यह देसी फॉर्मूला बेहद असरदार है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 May 2026 05:31 PM (IST)
Farming Tips: महंगे रसायनों को छोड़ अब किसान गोबर को खास तरीके से जलाकर जादुई जैविक खाद तैयार कर रहे हैं. भिंडी और साग की खेती के लिए यह देसी फॉर्मूला बेहद असरदार है.

देश के कई किसान खेती की लागत को कम करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहद अनोखे और देसी जुगाड़ अपना रहे हैं. रासायनिक खादों के महंगे खर्च और उनके नुकसान से बचने के लिए अब पारंपरिक गोबर की खाद को बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया जा रहा है जो फसलों के लिए अमृत साबित हो रही है.

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इस नए तरीके के तहत किसान गोबर को सीधे खेतों में डालने के बजाय उसे एक खास प्रक्रिया से जलाकर राख और आधी जली खाद का मिश्रण तैयार करते हैं. गोबर को सही तरीके से जलाकर बनाई गई यह विशेष जैविक खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है जिससे पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं.
इस नए तरीके के तहत किसान गोबर को सीधे खेतों में डालने के बजाय उसे एक खास प्रक्रिया से जलाकर राख और आधी जली खाद का मिश्रण तैयार करते हैं. गोबर को सही तरीके से जलाकर बनाई गई यह विशेष जैविक खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है जिससे पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं.
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भिंडी की फसल के लिए यह जादुई खाद किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है. जब भिंडी के पौधों की जड़ों के पास इस अनोखी खाद को डाला जाता है तो पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. इससे भिंडी में लगने वाले रोग कम हो जाते हैं और फूलों व फलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती है.
भिंडी की फसल के लिए यह जादुई खाद किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है. जब भिंडी के पौधों की जड़ों के पास इस अनोखी खाद को डाला जाता है तो पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. इससे भिंडी में लगने वाले रोग कम हो जाते हैं और फूलों व फलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती है.
Published at : 19 May 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Ladyfinger Farming Tips Farming News

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