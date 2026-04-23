हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआपदा प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने जा रही सरकार, 5 मई तक करें आवदेन करें किसान

आपदा प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने जा रही सरकार, 5 मई तक करें आवदेन करें किसान

Disaster Affected Crops Compensation: सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का एलान कर दिया है. प्रभावित किसान योजना के तहत 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

Disaster Affected Crops Compensation: बिहार में कुदरत की मार झेल रहे किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. सरकार ने उन फसलों के नुकसान की भरपाई करने का फैसला लिया है. जो हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई थीं. इस सरकारी पहल का मकसद उन अन्नदाताओं के घाव पर मरहम लगाना है जिनकी मेहनत पर पानी फिर गया था.

इसके लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं. जिसकी आखिरी तारीख 5 मई तय की गई है. अगर आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचा है. तो बिना देरी किए आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए. यह मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा. जिससे आप अगली फसल की तैयारी बिना किसी आर्थिक तंगी के शुरू कर सकें.

किन किसानों को मिलेगा योजना लाभ?

इस मुआवजे का फायदा उन जिलों के किसानों को मिलेगा जहां मौसम ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है. सरकार ने प्रभावित इलाकों का सर्वे कर उन जगहों की पहचान कर ली है. जहां फसल को 33 परसेंट से ज्यादा नुकसान पहुंचा है. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल जमीन के मालिक यानी रैयत किसान ही नहीं. 

बल्कि दूसरों के खेतों पर खेती करने वाले गैर-रैयत किसान भी उठा सकते हैं. अगर आप बटाई पर खेती करते हैं. तो भी आप इस सहायता राशि के हकदार हैं. बस शर्त यह है कि नुकसान का सही आकलन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए और आपके दस्तावेज पूरी तरह अपडेट होने चाहिए.

  • योजना में असिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 6800 रुपये की मदद दी जा रही है.
  • सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है.

यह सहायता राशि अधिकतम दो हेक्टेयर तक की खेती के लिए ही मान्य होगी जिससे छोटे किसानों को प्राथमिकता मिले.

यह भी पढ़ें: इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई

आवेदन की पूरी प्रोसेस 

मुआवजे के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान रखा गया है. जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. आप घर बैठे या पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन करते समय आपके पास अपना किसान पंजीकरण नंबर, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी होनी चाहिए. बटाईदार किसानों के लिए एक स्व-घोषणा पत्र की भी जरूरत होगी. जिसे वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक से सत्यापित कराना होगा. ध्यान रहे कि आवेदन में दी गई जानकारी और बैंक अकाउंट के नाम में कोई गलती न हो. वरना पैसा अटक सकता है.

  • किसान अपना 13 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखें क्योंकि इसी से आवेदन प्रोसेस होगा.
  • आवेदन करने के बाद मिलने वाली रसीद को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में स्टेटस चेक किया जा सके.

समय रहते आवेदन करने से जांच की प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी और पैसा जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा.

 5 मई के पहले करें आवेदन

सरकार ने साफ कर दिया है कि 5 मई के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए पोर्टल के बंद होने का इंतजार न करें क्योंकि आखिरी समय में सर्वर पर लोड बढ़ने से दिक्कत हो सकती है. आवेदन जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर नुकसान की जांच करेंगे.

एक बार वेरिफिकेशन पूरा होते ही फाइल आगे बढ़ा दी जाएगी. यह कदम उन किसानों के लिए एक नई शुरुआत की तरह है जिन्होंने कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक दिए थे. इस मुआवजे से किसान अपनी बीज और खाद की जरूरतों को पूरा कर दोबारा खड़े हो सकेंगे.

  • पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक की मदद लेकर आप अपने आवेदन को सही तरीके से भर सकते हैं.
  • किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चालू रखें जिससे अपडेट्स मिलते रहें.

यह स्कीम मुश्किल वक्त में किसानों को सहारा देने की एक ईमानदार कोशिश है जिसका फायदा हर पात्र व्यक्ति को उठाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बाजरे की ये किस्में कराएंगी किसानों की तगड़ी कमाई, फसल के साथ मिलेगी ये चीज

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Compensation Bihar Government Schemes For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
आपदा प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने जा रही सरकार, 5 मई तक करें आवदेन करें किसान
आपदा प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा देने जा रही सरकार, 5 मई तक करें आवदेन करें किसान
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
बाजरे की ये किस्में कराएंगी किसानों की तगड़ी कमाई, फसल के साथ मिलेगी ये चीज
बाजरे की ये किस्में कराएंगी किसानों की तगड़ी कमाई, फसल के साथ मिलेगी ये चीज
एग्रीकल्चर
बुढ़ापे में किसानों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन, आज ही इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन
बुढ़ापे में किसानों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन, आज ही इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget