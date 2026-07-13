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पॉलीहाउस-ग्रीनहाउस बनाने के लिए सरकार दे रही भारी छूट, ऐसे करें मोटी कमाई

UP Horticulture Subsidy Scheme: खेती में कम लागत और बिना मौसम की मार के बंपर कमाई करने का यह सबसे बेस्ट मौका है. सरकार की इस नई योजना का लाभ उठाकर आप भारी सब्सिडी पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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UP Horticulture Subsidy Scheme: खेती में अक्सर किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है और कई बार तो मौसम की मार या सही दाम न मिलने की वजह से किसानों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ जाता है. इस घाटे के सौदे से बाहर निकलने के लिए किसान कुछ ऐसी खेती अपना सकते हैं. जिनमें जल्दी और ज्यादा मुनाफा मिल सकता है.

बेमौसम सब्जियों और विदेशी फूलों की डिमांड बहुत हाई रहती है, जिन्हें सही तरीके से उगाने के लिए पॉलीहाउस या ग्रीनहाउस का सेटअप सबसे बेस्ट माना जाता है. चूंकि इसे लगाने में शुरुआती खर्च काफी ज्यादा आता है. इसलिए सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आई है और इस पर एक बड़ी सब्सिडी दे रही है जिससे कम बजट के बाद भी हर किसान मोटी कमाई कर सके.

पॉलीहाउस पर बंपर सब्सिडी 

इस धांसू सरकारी स्कीम के तहत किसानों को पॉलीहाउस या ग्रीनहाउस सेटअप करने के लिए लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाएगा. इसके अलावा योजना में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि नए जमाने की महंगी फसलों को बढ़ावा देने पर भी पूरा फोकस किया गया है. 

मसलन अगर आप ड्रैगन फ्रूट  की खेती शुरू करना चाहते हैं. तो सरकार उसके लिए भी तगड़ी छूट दे रही है. इस योजना का मकसद यह है कि किसान मौसम की मार से बेफिक्र होकर साल के बारहो महीने ऐसी फसलें उगाएं जिनकी बाजार में वैल्यू बहुत ज्यादा है. इस सरकारी मदद का फायदा उठाकर आप बहुत ही कम निवेश में अपने खेत से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: वॉटर एप्पल की खेती कैसे करें किसान, हर साल कमाएंगे लाखों का मुनाफा

नर्सरी बिजनेस के लिए भी मिलेगी मदद

इतना ही नहीं, जो लोग खुद की मॉडर्न नर्सरी तैयार करना चाहते हैं या पौधों का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी इस योजना में सब्सिडी का पूरा इंतजाम किया गया है. इस सरकारी सपोर्ट की मदद से आप बेहतरीन क्वालिटी के पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है. 

ऐसे उठाएं फायदा

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि या उद्यान विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जहां पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टारगेट तय किए जाते हैं. तो अगर आप भी खेती में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो बिना देर किए इस सरकारी योजना का पूरा फायदा उठाएं और मोटी कमाई की तरफ कदम बढ़ाएं.

यह भी पढ़ें: बारिश के मौसम में भी सेफ रहेगा आपका पोल्ट्री फार्म. मुर्गियों में नहीं फैलेगी कोई बीमारी, नोट कर लें ये 5 टिप्स

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Subsidy Farming Tips Schemes For Farmers Farming News
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