हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरचावल की बुवाई से पहले ऊर्जा संकट की मार, खेतों के लिए डीजल की किल्लत से परेशान जम्मू के किसान

चावल की बुवाई से पहले ऊर्जा संकट की मार, खेतों के लिए डीजल की किल्लत से परेशान जम्मू के किसान

Diesel Shortage For Farmers: वैश्विक ऊर्जा संकट की वजह से जम्मू के किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. एक महीने बाद धान की बुवाई शुरू होनी है. लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल की किल्लत है.

By : अजय बाचलू | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 May 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

Diesel Shortage For Farmers: विश्व स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट ने जम्मू के किसानों की नींद उड़ा दी है. फिलहाल जम्मू के खेत भले ही खाली नजर आ रहे हों लेकिन ठीक एक महीने बाद यहां धान की बुवाई का सीजन शुरू होने वाला है. किसानों ने अपनी नर्सरी में चावल के पौधे तैयार करना शुरू कर दिया है जिन्हें एक महीने बाद मुख्य खेतों में शिफ्ट किया जाएगा. 

हालांकि इस सुनहरे भविष्य के बीच डीजल की कमी का डर एक बड़े विलेन की तरह खड़ा है. खेतों को तैयार करने के लिए ट्रैक्टरों का बार-बार इस्तेमाल जरूरी है लेकिन ईंधन की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता ने अन्नदाताओं को गहरी चिंता में डाल दिया है. जान लें अभी के हालात.

क्या मिल पाएगा डीजल?

धान की फसल लगाने से पहले खेतों की जुताई का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है. किसानों का कहना है कि मिट्टी को बुवाई के लायक बनाने के लिए कई बार ट्रैक्टर चलाने पड़ते हैं. इस पूरी प्रक्रिया का दारोमदार पूरी तरह से डीजल पर टिका है. जिस तरह से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट बढ़ रहा है.

उससे जम्मू के किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि जब बुवाई का पीक समय आएगा तब उन्हें अपनी मशीनों के लिए पर्याप्त डीजल मिल पाएगा या नहीं. अगर समय पर ईंधन नहीं मिला. तो खेतों को तैयार करना नामुमकिन हो जाएगा और पूरी फसल चक्र पर इसका बुरा असर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Organic Farming In Villages: गांवों में बढ़ रहा organic vegetables का craze, क्या सच में इससे ज्यादा होती है कमाई?

किसानों के मन में डर 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत की अपीलों ने किसानों की चिंताओं को और हवा दे दी है. किसानों का तर्क है कि अगर अभी से ही पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल को लेकर इतनी सख्ती और संशय वाली स्थिति है. तो अगले एक महीने में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. 

किसानों के मन में यह बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या संकट की घड़ी में सरकार कृषि कार्यों के लिए डीजल की सप्लाई सुनिश्चित कर पाएगी? बिना डीजल के आधुनिक खेती की कल्पना करना मुश्किल है और ऐसे में बुवाई के सीजन से ठीक पहले का यह समय किसानों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है.

सरकार से राहत की मांग

जम्मू से लेकर पंजाब तक के किसान अब केंद्र सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रधानमंत्री को इस गंभीर मुद्दे पर दखल देना चाहिए और कृषि क्षेत्र के लिए ईंधन का विशेष कोटा या सुचारू सप्लाई का इंतजाम करना चाहिए. ऊर्जा संकट एक वैश्विक समस्या हो सकती है. 

लेकिन इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर पड़ रहा है. अन्नदाताओं की मांग है कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए. जिससे डीजल की किल्लत की वजह से एक भी खेत बंजर न रह जाए और बुवाई का काम समय पर पूरा हो सके. 

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा

Published at : 15 May 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Jammu Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
चावल की बुवाई से पहले ऊर्जा संकट की मार, खेतों के लिए डीजल की किल्लत से परेशान जम्मू के किसान
चावल की बुवाई से पहले ऊर्जा संकट की मार, खेतों के लिए डीजल की किल्लत से परेशान जम्मू के किसान
एग्रीकल्चर
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में है बंपर डिमांड
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में हैो बंपर डिमांड
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा
एग्रीकल्चर
टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा
टमाटर की बर्बादी अब होगी खत्म, इन देसी-मॉडर्न फॉर्मूलों से किसान कमाएं दोगुना मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ट्रेंडिंग
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
ऑटो
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget