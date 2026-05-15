अरहर-कपास समेत 14 फसलों पर बढ़ी एमएसपी, जानें किसानों को कितना ज्यादा मिलेगा पैसा?

MSP Increased On These Crops: केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है जिससे किसानों को उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम मिल सके. इस बार की एमएसपी वृद्धि का मुख्य फोकस दलहन और तिलहन फसलों पर रहा है.

जिससे खेती में विविधता आए और किसान पारंपरिक फसलों के बजाय ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें उगाएं. सरकारी अनुमान के मुताबिक इस फैसले से किसानों की जेब में करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान पहुंचेगा. यह कदम मानसून की शुरुआत से ठीक पहले उठाया गया है जिससे किसान अपनी बुवाई की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकें. जान लें किन किसानों को होगा फायदा.

धान और मोटे अनाजों की नई कीमतें

धान की खेती करने वाले करोड़ों किसानों के लिए इस बार खुशखबरी आई है. सामान्य धान की एमएसपी 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है जबकि ग्रेड-ए धान अब 2461 रुपये के भाव पर खरीदा जाएगा. मोटे अनाजों की बात करें तो हाइब्रिड ज्वार के दाम में 324 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है जिससे इसकी नई कीमत 4023 रुपये हो गई है.

रागी की एमएसपी में भी 319 रुपये का इजाफा किया गया है जो अब 5205 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी. हालांकि मक्का की कीमतों में मामूली 10 रुपये की बढ़त देखी गई है. ये नई दरें किसानों को अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बाजार की अस्थिरता से भी बचाएंगी.

यह भी पढ़ें: खेती करने वाले हर किसान के पास होनी चाहिए ये 7 मशीनें, मेहनत के साथ बचाएंगी पैसा

अरहर, मूंग और कपास पर तगड़ा मुनाफा

दालों और व्यावसायिक फसलों पर सरकार ने इस साल दिल खोलकर एमएसपी बढ़ाई है. अरहर (तुअर) की एमएसपी में 450 रुपये प्रति क्विंटल का बड़ा उछाल आया है जिससे अब यह 8450 रुपये के ऊंचे दाम पर बिकेगी. कपास की कीमतों में भी 557 रुपये की तगड़ी बढ़ोतरी हुई है और अब इसका रेट 8267 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

मूंग की खेती करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा 61 परसेंट का मार्जिन मिल रहा है हालांकि इसकी नई एमएसपी 8780 रुपये है. उड़द की दाल पर भी 400 रुपये बढ़ाए गए हैं. दालों के बढ़ते दाम सीधे तौर पर उन किसानों को फायदा पहुंचाएंगे जो कम पानी में बेहतर कमाई करना चाहते हैं.

तिलहन फसलों में बम्पर उछाल

तिलहन फसलों खासकर सूरजमुखी और सोयाबीन की खेती करने वालों के लिए यह सीजन काफी लकी रहने वाला है. सूरजमुखी के बीज की एमएसपी में सबसे ज्यादा 622 रुपये की बढ़त की गई है, जिससे इसकी नई कीमत 8343 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. तिल के दाम में 500 रुपये और सोयाबीन में 380 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है.

मूंगफली का नया भाव 7517 रुपये तय किया गया है. सरकार का मकसद इन फसलों के जरिए देश को खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है. तेल बीजों पर बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाएगा. बल्कि उन्हें ज्यादा रिस्क वाली फसलों से हटकर सुरक्षित मुनाफा कमाने का मौका भी देगा.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा