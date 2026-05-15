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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअरहर-कपास समेत 14 फसलों पर बढ़ी एमएसपी, जानें किसानों को कितना ज्यादा मिलेगा पैसा?

अरहर-कपास समेत 14 फसलों पर बढ़ी एमएसपी, जानें किसानों को कितना ज्यादा मिलेगा पैसा?

MSP Increased On These Crops: खरीफ सीजन की 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों के लिए बड़ी राहत है. धान, अरहर और कपास के दामों में इजाफे से लागत का बेहतर रिटर्न मिलेगा

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 May 2026 05:09 PM (IST)
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MSP Increased On These Crops: केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है जिससे किसानों को उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम मिल सके. इस बार की एमएसपी वृद्धि का मुख्य फोकस दलहन और तिलहन फसलों पर रहा है.

जिससे खेती में विविधता आए और किसान पारंपरिक फसलों के बजाय ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें उगाएं. सरकारी अनुमान के मुताबिक इस फैसले से किसानों की जेब में करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान पहुंचेगा. यह कदम मानसून की शुरुआत से ठीक पहले उठाया गया है जिससे किसान अपनी बुवाई की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकें. जान लें किन किसानों को होगा फायदा.

धान और मोटे अनाजों की नई कीमतें

धान की खेती करने वाले करोड़ों किसानों के लिए इस बार खुशखबरी आई है. सामान्य धान की एमएसपी 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है जबकि ग्रेड-ए धान अब 2461 रुपये के भाव पर खरीदा जाएगा. मोटे अनाजों की बात करें तो हाइब्रिड ज्वार के दाम में 324 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है जिससे इसकी नई कीमत 4023 रुपये हो गई है. 

रागी की एमएसपी में भी 319 रुपये का इजाफा किया गया है जो अब 5205 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी. हालांकि मक्का की कीमतों में मामूली 10 रुपये की बढ़त देखी गई है. ये नई दरें किसानों को अनाज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बाजार की अस्थिरता से भी बचाएंगी.

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अरहर, मूंग और कपास पर तगड़ा मुनाफा

दालों और व्यावसायिक फसलों पर सरकार ने इस साल दिल खोलकर एमएसपी बढ़ाई है. अरहर (तुअर) की एमएसपी में 450 रुपये प्रति क्विंटल का बड़ा उछाल आया है जिससे अब यह 8450 रुपये के ऊंचे दाम पर बिकेगी. कपास की कीमतों में भी 557 रुपये की तगड़ी बढ़ोतरी हुई है और अब इसका रेट 8267 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. 

मूंग की खेती करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा 61 परसेंट का मार्जिन मिल रहा है हालांकि इसकी नई एमएसपी 8780 रुपये है. उड़द की दाल पर भी 400 रुपये बढ़ाए गए हैं. दालों के बढ़ते दाम सीधे तौर पर उन किसानों को फायदा पहुंचाएंगे जो कम पानी में बेहतर कमाई करना चाहते हैं.

तिलहन फसलों में बम्पर उछाल 

तिलहन फसलों खासकर सूरजमुखी और सोयाबीन की खेती करने वालों के लिए यह सीजन काफी लकी रहने वाला है. सूरजमुखी के बीज की एमएसपी में सबसे ज्यादा 622 रुपये की बढ़त की गई है, जिससे इसकी नई कीमत 8343 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. तिल के दाम में 500 रुपये और सोयाबीन में 380 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. 

मूंगफली का नया भाव 7517 रुपये तय किया गया है. सरकार का मकसद इन फसलों के जरिए देश को खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है. तेल बीजों पर बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाएगा. बल्कि उन्हें ज्यादा रिस्क वाली फसलों से हटकर सुरक्षित मुनाफा कमाने का मौका भी देगा.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं तोतापरी मैंगो? स्वाद के साथ कमाई में भी होगा फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 May 2026 05:09 PM (IST)
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 Agriculture Farmers News 'MSP Farming News
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