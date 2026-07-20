INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरIMD Heavy Rainfall Warning: अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए क्यों हैं सबसे अहम? जानिए क्या करें

IMD Heavy Rainfall Warning: अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए क्यों हैं सबसे अहम? जानिए क्या करें

IMD Heavy Rainfall Warning: भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में किसान अपनी फसल बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 20 Jul 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

IMD Heavy Rainfall Warning: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 7 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस भारी बारिश ने आम जनजीवन के साथ कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस समय खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है या इसकी तैयारी हो रही है. ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो फसलों के छोटे पौधे खराब हो सकते हैं. ऐसे में मौसम इस तरह खराब होना किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है.  

क्यों बेहद अहम हैं ये 7 दिन

यह समय किसानों के लिए इतना अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि यह समय खेतों में धान की रोपाई, सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहनी-तिलहनी फसलों के विकास का है. कई क्षेत्रों में धान के पौधे अभी शुरुआती दौर में हैं और इस समय में पौधों को नमी की जरूरत होती है, लेकिन अगर खेतों में कई दिनों तक पानी जमा रह जाए, तो इससे जड़ें गलने लगती हैं और पूरी फसल नष्ट हो जाती है. साथ ही भारी बारिश के कारण मिट्टी की ऊपरी परत से जरूरी पोषक तत्व बह जाते हैं. जिससे फसलें पीली पड़ने लगती हैं

किसान तुरंत करें ये उपाय

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा के लिए अभी से तैयारी करनी होगी. सबसे पहला और जरूरी काम खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का है. खेतों के चारों तरफ गहरी नालियां बनाएं ताकि जमा पानी तुरंत बाहर निकला जा सके. खासकर सब्जियों और दलहन की फसलों में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए. इस दौरान खेतों में किसी भी प्रकार का खाद, उर्वरक या किटनाशक न डालें. क्योंकि भारी बारिश में ये रसायन बह जाएंगे, जिससे आपकी लागत बर्बाद हो जाएगी. 

यहां भी पढ़े: Jaggery from 1 quintal sugarcane: 1 क्विंटल गन्ने से कितना बनेगा गुड़? खर्च से लेकर मुनाफे तक का पूरा गणित समझ लें किसान भाई

किन राज्यों को है ज्यादा खतरा 

मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अगले एक सप्ताह तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है. इन राज्यों में बिजली गिरने की भी आशंका है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अगले छह से सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर हवा का एक गहरा दबाव बन रहा है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों में तेज बारिश की संभावना है.

यहां भी पढ़े: Intercropping Farming: क्या होती है इंटरक्रॉपिंग, इससे कैसे अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हैं किसान?

Published at : 20 Jul 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Heavy Rain Rainfall Warning IMD Heavy Rainfall Warning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
IMD Heavy Rainfall Warning: अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए क्यों हैं सबसे अहम? जानिए क्या करें
IMD Heavy Rainfall Warning: अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए क्यों हैं सबसे अहम? जानिए क्या करें
एग्रीकल्चर
Farmers Irrigation Subsidy: बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? बुआई की तैयारी करें किसान, सरकार उठाएगी सिंचाई का खर्च
बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? बुआई की तैयारी करें किसान, सरकार उठाएगी सिंचाई का खर्चा
एग्रीकल्चर
Flowers Farming: बागवानी करने वाले किसानों के लिए अलर्ट, इस मौसम में इन गलतियों की वजह से खराब हो जाती फूलों की फसल
बागवानी करने वाले किसानों के लिए अलर्ट, इस मौसम में इन गलतियों की वजह से खराब हो जाती फूलों की फसल
एग्रीकल्चर
ड्रैगन फ्रूट ही नहीं इन विदेशी फलों की भी बढ़ रही मांग, किसान जान लें खेती का तरीका
ड्रैगन फ्रूट ही नहीं इन विदेशी फलों की भी बढ़ रही मांग, किसान जान लें खेती का तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का पहला रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
CJP के सौरभ दास से मिलने के बाद मोदी सरकार का रिएक्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुई चर्चा?
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को दोपहर 5 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
Live Updates: मंडे को दोपहर 5 बजे तक 125 करोड़ के पार हुई 'धमाल 4', जानें- 'द ओडिसी' का कलेक्शन
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम; उपकप्तान बना ये खिलाड़ी
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम
इंडिया
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
'सिंहासन खाली करो, जनता...', संसद मार्च में छात्रों पर लाठीचार्ज तो भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, PM मोदी पर भी साधा निशाना
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
Home Tips
How Long Does Cooking Oil Last: क्या रसोई में रखा तेल भी हो सकता है खराब, जानिए कितने दिनों तक इस्तेमाल करना सुरक्षित?
क्या रसोई में रखा तेल भी हो सकता है खराब, जानिए कितने दिनों तक इस्तेमाल करना सुरक्षित?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget