IMD Heavy Rainfall Warning: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 7 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस भारी बारिश ने आम जनजीवन के साथ कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस समय खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है या इसकी तैयारी हो रही है. ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो फसलों के छोटे पौधे खराब हो सकते हैं. ऐसे में मौसम इस तरह खराब होना किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है.

क्यों बेहद अहम हैं ये 7 दिन

यह समय किसानों के लिए इतना अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि यह समय खेतों में धान की रोपाई, सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहनी-तिलहनी फसलों के विकास का है. कई क्षेत्रों में धान के पौधे अभी शुरुआती दौर में हैं और इस समय में पौधों को नमी की जरूरत होती है, लेकिन अगर खेतों में कई दिनों तक पानी जमा रह जाए, तो इससे जड़ें गलने लगती हैं और पूरी फसल नष्ट हो जाती है. साथ ही भारी बारिश के कारण मिट्टी की ऊपरी परत से जरूरी पोषक तत्व बह जाते हैं. जिससे फसलें पीली पड़ने लगती हैं

किसान तुरंत करें ये उपाय

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा के लिए अभी से तैयारी करनी होगी. सबसे पहला और जरूरी काम खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का है. खेतों के चारों तरफ गहरी नालियां बनाएं ताकि जमा पानी तुरंत बाहर निकला जा सके. खासकर सब्जियों और दलहन की फसलों में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए. इस दौरान खेतों में किसी भी प्रकार का खाद, उर्वरक या किटनाशक न डालें. क्योंकि भारी बारिश में ये रसायन बह जाएंगे, जिससे आपकी लागत बर्बाद हो जाएगी.

यहां भी पढ़े: Jaggery from 1 quintal sugarcane: 1 क्विंटल गन्ने से कितना बनेगा गुड़? खर्च से लेकर मुनाफे तक का पूरा गणित समझ लें किसान भाई

किन राज्यों को है ज्यादा खतरा

मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अगले एक सप्ताह तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है. इन राज्यों में बिजली गिरने की भी आशंका है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अगले छह से सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर हवा का एक गहरा दबाव बन रहा है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों में तेज बारिश की संभावना है.

यहां भी पढ़े: Intercropping Farming: क्या होती है इंटरक्रॉपिंग, इससे कैसे अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हैं किसान?