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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGrow Drumstick At Home: घर पर कैसे कर सकते हैं मोरिंगा की खेती, क्या गमले में भी उग सकता है यह पौधा?

Grow Drumstick At Home: घर पर कैसे कर सकते हैं मोरिंगा की खेती, क्या गमले में भी उग सकता है यह पौधा?

Grow Drumstick At Home: सही देखभाल और सही समय पर पोषक तत्वों के देने से घर पर भी बड़ी आसानी से मोरिंगा को उगाया जा सकता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 21 Jul 2026 04:33 AM (IST)
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Grow Drumstick At Home: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में खुद को फिट रखने के लिए लोग खान-पान में नए-नए बदलाव कर रहे हैं. इसी कड़ी में 'मोरिंगा' (सहजन) एक ऐसा जादुई सुपरफूड बनकर उभरा है, जिसकी मार्केट में भारी डिमांड है. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों में रामबाण माने जाने वाले इस पौधे को आप बेहद कम मेहनत में अपने घर के गमले में उगा सकते हैं. इसके लिए आपको किसी बड़े बगीचे या नर्सरी भागने की भी जरूरत नहीं है. बल्कि आप अपने घर की बालकनी या छत पर रखे एक साधारण से गमले में इसे आसानी से लगा सकते हैं. 

सही मिट्टी और गमले का चुनाव 

बहुत से लोगों को लगता है कि मोरिंगा का तो बड़ा पेड़ होता है, इसे छोटे से गमले में कैसे लगाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सही तरीका अपनाएं और पौधे की समय-समय पर छंटाई करते रहें, तो यह आपकी बालकनी या छत पर बहुत अच्छी तरह से उग सकता है. सहजन के बीजों को लगाने से एक रात पहले पानी में भिगोकर रख दें.

अगले दिन मिट्टी में उंगली से एक इंच गहरा गड्ढा करके बीज डाल दें और ऊपर से थोड़ी मिट्टी ढक दें. करीब 7 से 10 दिनों में छोटा पौधा बाहर आ जाएगा. फिर इसके लिए आपको एक बड़ा गमला चुनना होगा, जिसकी गहराई लगभग 24 से 28 इंच हो. साथ ही मिट्टी तैयार करते समय मिट्टी में 40% सामान्य मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 30% बालू रेत का मिश्रण बनाए. आप गमले के नीचे एक छोटा छेद जरूर कर दें ताकि फालतू पानी बाहर निकल सके. 

पौधे की करें सही देखभाल 

मोरिंगा को धूप बहुत पसंद है. इसलिए गमले को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां रोजाना 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप आती हो. इसमें ज्यादा पानी देने की जरुरत नहीं हैं. जब मिट्टी थोड़ी सूखी हूई दिखे तभी पौधे को पानी दें. ध्यान रखें कि गमले में पानी को कीचड़ की तरह जमा न होने दें, नहीं तो पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा सूख जाएगा. ऐसे में ध्यान रखें की जब पौधा 4-5 फीट ऊंचा हो जाए, तो उसकी सबसे ऊपर वाली टहनी को ऊपर से काट दें. इससे पौधा सीधा लंबा होने के बजाय नीचे से फैलेगा और घना हो जाएगा. क्योंकि जितनी ज्यादा टहनियां होंगी, उतनी ही ज्यादा पत्तियां और फलियां आपको मिलेंगी. 

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कब मिलती है फसल?

बीज लगाने के लगभग 8 से 10 महीने बाद पौधे में सुंदर सफेद फूल आने लगते हैं और फिर फलियां बनने लगती हैं. आप इसकी पत्तियों को तो शुरुआत से ही तोड़कर दाल, पराठे या सूप में मिलाकर खा सकते हैं. अगर आप भी घर में मोरिंगा का पौधा लगाने का सोच रहे हैं तो यह काफी अच्छा फैसला है. यह एक ऐसा पौधा है, जिसकी पत्तियां और फलियां दोनों का खाने में इस्तेमाल हो सकता है. 

यहां भी पढ़े: ड्रैगन फ्रूट ही नहीं इन विदेशी फलों की भी बढ़ रही मांग, किसान जान लें खेती का तरीका

Published at : 21 Jul 2026 04:33 AM (IST)
Tags :
 Agriculture DRUMSTICK Grow Drumstick
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