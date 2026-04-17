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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकेले का रेशा भी किसानों को कर देगा मालामाल, आसानी से बन जाती हैं ये चीजें

केले का रेशा भी किसानों को कर देगा मालामाल, आसानी से बन जाती हैं ये चीजें

Banana Fiber Products: केले के बेकार तने से रेशा निकालकर किसान अब अपनी कमाई कई गुना बढ़ा सकते हैं. इस आधुनिक तकनीक से वेस्ट को बेस्ट बनाकर इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 17 Apr 2026 10:56 AM (IST)
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Banana Fiber Products:  केले की खेती करने वाले किसानों के लिए अब एक ऐसा शानदार मौका सामने आया है. जो उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है. अक्सर हम देखते हैं कि फसल कटने के बाद केले के तने को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. लेकिन असल में वह तना ही आपकी तरक्की का रास्ता है. अब आप उस वेस्ट (Waste) को बेस्ट (Best) में बदलकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं. 

केले के रेशे (Banana Fibre) से तैयार होने वाली चीजों की बाजार में जबरदस्त डिमांड है और इसे बनाना भी काफी आसान है. यह तरीका न केवल खेती की लागत निकालेगा बल्कि आपको एक सफल बिजनेसमैन भी बना देगा. आज के समय में जब पूरी दुनिया इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ओर भाग रही है. ऐसे में इस नेचुरल फाइबर से तगड़ी कमाई की जा सकती है.

रेशा निकालने की आसान तकनीक

केले के बेकार तने से रेशा निकालने का काम अब बहुत ही सरल हो गया है. इसके लिए आपको बस एक फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन की जरूरत होती है. जब आप केले के तने के टुकड़ों को इस मशीन में डालते हैं. तो वह रेशों को अलग कर देती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता. 

जिससे रेशा पूरी तरह से नेचुरल रहता है. रेशा निकालने के बाद जो पानी और गूदा बचता है. उसे आप फेंकने के बजाय जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरह से आप अपने ही खेत के कचरे से रेशा और खाद दोनों तैयार कर सकते हैं. जिससे आपकी लागत जीरो हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है.

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केले के रेशे से क्या-क्या बनेगा?

इस नेचुरल रेशे से आप ऐसी ढेरों आकर्षक चीजें बना सकते हैं जिनकी डिमांड शहरों और विदेशों तक में है. इससे बेहद मजबूत और सुंदर थैले, टोकरियां, योगा मैट, चप्पलें और घर की सजावट का सामान आसानी से तैयार किया जा सकता है. आजकल लोग प्लास्टिक और सिंथेटिक चीजों को छोड़कर केले के रेशे से बने कपड़े और कागज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. 

अगर आप सिर्फ रेशा निकालकर बेचते हैं. तो भी आपको अच्छी कीमत मिलती है. लेकिन अगर आप उससे बने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं. तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है. ऑनलाइन मार्केट और बड़े शोरूम्स में ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स काफी ऊंचे दामों पर बिकते हैं.

किसानों के लिए मालामाल होने का रास्ता

यह बिजनेस मॉडल पारंपरिक खेती के मुकाबले काफी ज्यादा फायदेमंद है. क्योंकि इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत कम है. केले के फल से तो आपकी कमाई होती ही है. लेकिन जो हिस्सा कल तक सड़ जाता था, अब वह भी आपको पैसा कमाकर देगा. एक अनुमान के मुताबिक अपनी ही फसल के अवशेषों का इस्तेमाल करके आप लाखों की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं. 

सरकार भी अब इस तरह के छोटे उद्योगों के लिए ट्रेनिंग और वित्तीय मदद दे रही है. अगर आप और आपके आसपास के किसान मिलकर एक छोटा सा यूनिट लगाते हैं, तो गांव के युवाओं और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा. यह आधुनिक तकनीक अपनाकर आप खेती को एक नए और मुनाफे वाले बिजनेस में बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: वर्मी कंपोस्टिंग से बदलें अपनी किस्मत, खेती के साथ शुरू करें ये साइड बिजनेस, 100 दिन में मिलेगा मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Apr 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Banana Farming
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