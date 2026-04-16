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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजामुन की फसल से चाहिए तगड़ा मुनाफा? बस अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, मिलेगा दोगुना भाव

जामुन की फसल से चाहिए तगड़ा मुनाफा? बस अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, मिलेगा दोगुना भाव

Jamun Farming Tips: इन तरीकों को अपनाकर आप जामुन के फलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं. बेहतर क्वालिटी और बढ़िया मिठास की वजह से आपको मार्केट में फसल का दोगुना भाव और तगड़ा मुनाफा आसानी से मिल सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Jamun Farming Tips: इन तरीकों को अपनाकर आप जामुन के फलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं. बेहतर क्वालिटी और बढ़िया मिठास की वजह से आपको मार्केट में फसल का दोगुना भाव और तगड़ा मुनाफा आसानी से मिल सकता है.

जामुन की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब फल साइज में छोटे रह जाते हैं या पकने से पहले ही गिरने लगते हैं. अगर आपको मार्केट में अपनी फसल का टॉप रेट चाहिए, तो फलों की मिठास और उनकी चमक पर काम करना होगा. सही देखभाल और खाद का मैनेजमेंट जामुन को प्रीमियम क्वालिटी का बना देता है.

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Published at : 16 Apr 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Jamun Farming Tips Farming News

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