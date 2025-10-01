यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर

अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने मेहनत से एक वीडियो बनाया, समय और दिमाग लगाया, और उसे YouTube पर अपलोड किया. कुछ समय बाद आपको पता चला कि वही वीडियो किसी और ने अपनी YouTube चैनल पर बिना आपकी इजाजत अपलोड कर दिया है. ऐसे में यह सिर्फ आपके राइट्स का गलत यूज करना ही नहीं है, बल्कि आपके कॉपीराइट का सीधा-सीधा अब्यूज है. लेकिन YouTube पर आपके बनाए गए कंटेंट को सुरक्षा देने का पूरा सिस्टम मौजूद है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर यूट्यूब पर किसी ने आपका वीडियो अपलोड कर दिया तो इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर क्या है.

कॉपीराइट क्या होता है?

कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार होता है, जो किसी भी क्रिएटिव कंटेंट जैसे वीडियो, म्यूजिक, लेख, फोटो आदि के असली निर्माता को मिलता है.इसका मतलब है कि कोई और व्यक्ति या संस्था उस कंटेंट को बिना इजाजत के यूज नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करता है, तो वह कॉपीराइट उल्लंघन यानी Copyright Infringement कहलाता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

वीडियो हटाने का क्या है पूरा प्रोसीजर?

अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी बनाई गई वीडियो को आपकी इजाजत के बिना अपलोड किया है, तो आप YouTube से उस वीडियो को हटाने की आधिकारिक और कानूनी मांग कर सकते हैं. YouTube आपको दो तरीके देता है. जिसमें पहला ऑनलाइन वेब फॉर्म भरकर और दूसरा ईमेल के जरिए वीडियो को हटावा सकते हैं.

वीडियो हटाने के लिए वेब फॉर्म कैसे भरें?

1. वीडियो हटाने के लिए सबसे पहले YouTube Studio में लॉगिन करें और अपने अकाउंट से लॉगिन करें.

2. इसके बाद बाएं मेन्यू से Copyright सेक्शन पर क्लिक करें.

3. अब वीडियो हटाने का नया अनुरोध यानी New Removal Request पर क्लिक करें.

4. इन सब के बाद वेब फॉर्म भरें, फॉर्म में उस वीडियो का लिंक डालें जो आपकी अनुमति के बिना अपलोड किया गया है,अपने ओरिजिनल वीडियो की जानकारी दें.अपना नाम, ईमेल, पता आदि जानकारी भरें, दो कानूनी स्टेटमेंट को स्वीकार करें और लास्ट में इन वीडियो की कॉपी को YouTube पर दिखने से रोकें बॉक्स को चुनें.

5. अब Submit बटन पर क्लिक करें.

ईमेल के जरिए कैसे हटवा सकते हैं वीडियो?

अगर आप वेब फॉर्म यूज नहीं करना चाहते, तो आप ईमेल से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. आप copyright@youtube.com पर ईमेल कर सकते हैं. ईमेल में अपनी संपर्क जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल शामिल करें. इसके बाद आपने क्या बनाया है, कहां अपलोड किया था, यह बताएं. साथ ही उस वीडियो का लिंक भी दें जो उल्लंघन कर रहा है. इसके बाद कानूनी बयान दें. और लास्ट में अपना पूना कानूनी नाम लिखें. इसके साथ ही जब आप किसी वीडियो को हटवाने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो YouTube आपको यह ऑप्शन देता है कि वह फ्यूचर में उस वीडियो की कॉपी को दोबारा YouTube पर अपलोड न होने दें.



